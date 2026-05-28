Darío Sanz (Ademar) afronta su próxima etapa alemana con "humildad para crecer"

Fernando Pérez Soto

León, 28 may (EFE).- El extremo izquierdo del Ademar León Darío Sanz, de 22 años, afronta su próxima etapa en Alemania, donde militará en el TVB 1898 Stuttgart, como un reto y con la "humildad necesaria para crecer como jugador", ha afirmado en una entrevista con EFE.

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El jugador leonés, un exponente más de la prolífica cantera ademarista de extremos, seguirá los pasos de otros jugadores que ya han vivido la experiencia en diferentes ligas europeas como José Mario Carrillo, Jaime Fernández, Antonio Martínez, Gonzalo Pérez Arce, Mario López o Adrián Casqueiro.

"Era un paso adelante que tenía muy claro desde hace tiempo y la prioridad era intentar jugar en otro país, en otra liga, con un estilo de juego diferente y es un lujo poderlo hacer en la mejor competición por equipos del mundo como es la liga alemana", comenta.

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Sanz, que tras concluir su contrato con el equipo en el que se formó en categorías inferiores siendo internacional en las mismas con España, también tenía ofertas de equipos de la Liga Nexus Energía ASOBAL, pero optó por una nueva experiencia "para salir de la zona de confort" y probarse también a sí mismo "como jugador".

Su marcha se unirá a la del otro extremo izquierdo, el internacional júnior, Sergio Sánchez, que por motivos de estudios, recalará la próxima temporada en el Recoletas Atlético Valladolid.

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Este próximo sábado en la pista del Tubos Aranda Villa de Aranda vivirá su último partido con el Abanca Ademar en una temporada que considera "díficil por los cambios habidos, las lesiones, diferentes problemas", y que le han podido condicionar, a nivel individual también en su rendimiento.

"Es cierto que no ha sido la mejor temporada -ha anotado 64 goles frente a los 105 de la campaña anterior- y quizá la lección que hay que aprender es a evadirse de todas las circunstancias y lograr mantener la regularidad, ese es un aprendizaje que intentaré adquirir en una competición tan exigente como la alemana", recalca.

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El propio balance del equipo refleja la irregularidad que les ha impedido optar a las plazas europeas que intentará alcanzar en su nuevo destino donde tendrá como compañero al internacional español Antonio Serradilla.

Lo que tiene claro el extremo diestro ademarista es que en el horizonte ve un futuro "a largo plazo, porque ahora la prioridad será intentar jugar varias temporadas al máximo nivel", donde pueda vivir una segunda etapa en su tierra, tal y como ya ha sucedido con otros jugadores, casos del máximo goleador liguero, Gonzalo Pérez Arce, el que será su sustituto Casqueiro o el excapitán, Juan Castro, que también retornará a León.

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"León y el Ademar siempre serán mi casa y cuando decida volver será la prioridad porque lo que se vive en el palacio, sobre todo un jugador que se ha formado en el club, es muy difícil de olvidar", resume. EFE

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