Espana agencias

Darío Sanz (Ademar) afronta su próxima etapa alemana con "humildad para crecer"

Guardar
Google icon

Fernando Pérez Soto

León, 28 may (EFE).- El extremo izquierdo del Ademar León Darío Sanz, de 22 años, afronta su próxima etapa en Alemania, donde militará en el TVB 1898 Stuttgart, como un reto y con la "humildad necesaria para crecer como jugador", ha afirmado en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

El jugador leonés, un exponente más de la prolífica cantera ademarista de extremos, seguirá los pasos de otros jugadores que ya han vivido la experiencia en diferentes ligas europeas como José Mario Carrillo, Jaime Fernández, Antonio Martínez, Gonzalo Pérez Arce, Mario López o Adrián Casqueiro.

"Era un paso adelante que tenía muy claro desde hace tiempo y la prioridad era intentar jugar en otro país, en otra liga, con un estilo de juego diferente y es un lujo poderlo hacer en la mejor competición por equipos del mundo como es la liga alemana", comenta.

PUBLICIDAD

Sanz, que tras concluir su contrato con el equipo en el que se formó en categorías inferiores siendo internacional en las mismas con España, también tenía ofertas de equipos de la Liga Nexus Energía ASOBAL, pero optó por una nueva experiencia "para salir de la zona de confort" y probarse también a sí mismo "como jugador".

Su marcha se unirá a la del otro extremo izquierdo, el internacional júnior, Sergio Sánchez, que por motivos de estudios, recalará la próxima temporada en el Recoletas Atlético Valladolid.

Este próximo sábado en la pista del Tubos Aranda Villa de Aranda vivirá su último partido con el Abanca Ademar en una temporada que considera "díficil por los cambios habidos, las lesiones, diferentes problemas", y que le han podido condicionar, a nivel individual también en su rendimiento.

"Es cierto que no ha sido la mejor temporada -ha anotado 64 goles frente a los 105 de la campaña anterior- y quizá la lección que hay que aprender es a evadirse de todas las circunstancias y lograr mantener la regularidad, ese es un aprendizaje que intentaré adquirir en una competición tan exigente como la alemana", recalca.

El propio balance del equipo refleja la irregularidad que les ha impedido optar a las plazas europeas que intentará alcanzar en su nuevo destino donde tendrá como compañero al internacional español Antonio Serradilla.

Lo que tiene claro el extremo diestro ademarista es que en el horizonte ve un futuro "a largo plazo, porque ahora la prioridad será intentar jugar varias temporadas al máximo nivel", donde pueda vivir una segunda etapa en su tierra, tal y como ya ha sucedido con otros jugadores, casos del máximo goleador liguero, Gonzalo Pérez Arce, el que será su sustituto Casqueiro o el excapitán, Juan Castro, que también retornará a León.

"León y el Ademar siempre serán mi casa y cuando decida volver será la prioridad porque lo que se vive en el palacio, sobre todo un jugador que se ha formado en el club, es muy difícil de olvidar", resume. EFE

fps/rjh/og

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cómic feminista de Maitena: "No hay que dejarse amedrentar por estos machirulos"

Infobae

Seis años del ingreso mínimo vital, una ayuda que llega a 846.454 hogares vulnerables

Infobae

Defensa inicia un expediente para extraer el buque Ivy, hundido en la ría de Vigo en 1976

Infobae

El PP no ve "urgencia" en hablar con Vox, los acuerdos deben abordarse "sin nerviosismo"

Infobae

El Guggenheim rinde homenaje a Jasper Johns, célebre figura mundial del arte contemporáneo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

El ex número dos de Interior asegura que “jamás” oyó a Villarejo hablar de “algo ilegal” y niega instrucciones políticas para buscar los discos duros de Bárcenas

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

La Justicia declara nulo el despido de un mozo de almacén poco después de iniciar su baja médica: la empresa alegó que fue por bajo rendimiento

ECONOMÍA

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El “reequilibrio comercial” que busca la UE ya tiene reacción en China: Pekín lo tacha de proteccionismo y asegura que “tomará las acciones necesarias”

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista