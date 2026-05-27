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Las hipotecas sobre vivienda crecen 9 % en marzo y suman 21 meses al alza

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Madrid, 27 may (EFE).- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 46.661 en marzo, la cifra más alta para este mes desde 2010 y un 9 % más que en el mismo periodo de 2025, con lo que suma 21 meses al alza.

Según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de estas operaciones alcanzó los 174.132 euros, lo que supone un aumento del 10,1 %.

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El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, subió un 9 %. EFE

(Infografía)

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