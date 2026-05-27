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Se reanuda la búsqueda de un joven desparecido en el pantano de Almansa (Albacete)

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Toledo, 27 may (EFE).- A las ocho de la mañana de este miércoles se ha reanudado el dispositivo de búsqueda del joven de 23 años que desapareció en la tarde del día anterior en el pantano de Almansa (Albacete), según han informado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

A las 19:26 horas del martes se recibió el aviso de que había un hombre en el agua pidiendo auxilio en la zona del puente flotante del pantano, donde se encontraban algunos familiares.

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Al lugar se desplazaron bomberos, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y una UVI. EFE

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