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El Lobas Global Atac Oviedo, en riesgo de no poder competir en Liga Guerreras Iberdrola

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Gijón, 27 may (EFE).- El Lobas Global Atac Oviedo advirtió este miércoles del "serio riesgo" en el que se encuentra su ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola al apuntar que, "si no se produce un giro radical" en los próximos días, el club se verá obligado a "renunciar a la categoría".

En un comunicado, el club explicó que para competir la próxima temporada en la máxima categoría necesita cubrir un presupuesto de 500.000 euros en plazo hasta el próximo 15 de junio para lograr su inscripción en la categoría.

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Unas cifras que supone aumentar en más del doble el presupuesto de la campaña recién concluida y superior también al de la temporada 2023-2024, la última en que militó en primera división, debido a las nuevas exigencias reglamentarias en materia de contratos a jornada completa y a la ampliación de la liga de doce a catorce equipos.

"Sin el apoyo del sector empresarial no podremos asumir este reto y tendremos que renunciar a la primera categoría", advirtió la presidenta del club, Paulina Guerrero, quien subrayó que el ascenso va "más allá del deporte" al representar "igualdad, lucha, compromiso, valores y salud".

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El club ha recibido el respaldo del Ayuntamiento de Oviedo y del Principado de Asturias, que han confirmado su disposición a apoyar el proyecto, si bien el patrocinio privado asegurado hasta el momento se sitúa incluso por debajo del que tuvo el club en su última etapa en la categoría, lo que hace inviable en este momento la participación en primera división.

La entidad ha lanzado un llamamiento al sector empresarial de la región para revertir la situación y ha abierto una campaña de micromecenazgo a través de internet para que los aficionados puedan realizar aportaciones económicas. EFE

dsl/gv/og

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EFE

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