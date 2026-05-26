Espana agencias

Más de 130 efectivos continúan trabajando en el incendio del Parque Nacional de Doñana

Guardar
Google icon

Huelva, 26 may (EFE).- El Plan Infoca ha mantenido desplegado durante toda la noche un dispositivo terrestre compuesto por más de 130 efectivos y seis autobombas trabajando para la estabilización del incendio en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), en el Parque Nacional de Doñana, que desde que se declarara el domingo a las 18.00 horas permanece activo.

Se está a la espera de conocer si esta jornada el comité de dirección del incendio decide incorporar, de nuevo, los medios aéreos a las tareas de extinción, así como la actualización de medios.

PUBLICIDAD

En cuanto a la superficie afectada, desde el Infoca han indicado a EFE que hasta que no se produzca la estabilización no se puede dar una cifra estimada, si bien desde la Guardia Civil se ha indicado que hasta la tarde de ayer la extensión de superficie con afección de las llamas era de unas 250 hectáreas.

La información sobre el incendio facilitada ayer por el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, era que pese a que el fuego seguía activo, estaba "confinado sin potencial".

PUBLICIDAD

Durante este pasado lunes trabajaron sobre el terreno para estabilizar el incendio que aún está activo once medios aéreos y 120 profesionales por tierra, apoyados por nueve autobombas y dos tractores.

Se trata del segundo que se declaró el pasado domingo en pleno parque nacional, después del registrado en el paraje Corral del Félix, que quedó extinguido esa misma jornada. EFE

lra/vg/cc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Al banquillo un acusado de asesinar en plena calle de Getafe a su expareja

Al banquillo un acusado de asesinar en plena calle de Getafe a su expareja

Cae una red de marihuana en Almería: 10 detenidos y tres toneladas de plantas incautadas

Infobae

Consumo abre expediente sancionador a las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi

Infobae

Los bomberos continúan las labores de extinción del incendio en un hotel de Málaga

Infobae

Rosalía, Guitarricadelafuente y Amaia, a por los III Premios de la Academia de la Música

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

El ‘modelo danés’ se convierte en una ayuda militar clave para Ucrania: el ejército señala sus necesidades y Dinamarca compra a la industria ucraniana

El empresario que ha cerrado su finca de caza a los vecinos y no deja visitar la presa y el canal que ideó Carlos III para unir Madrid y el Atlántico

El juez del ‘caso Plus Ultra’ investiga si la trama liderada por Zapatero logró la intervención del CNI en la salida de Edmundo González de Venezuela

El sumario de 4.000 folios del caso Plus Ultra por el que se imputa a Zapatero: ningún mensaje directo suyo pero muchas conversaciones que apuntan a su liderazgo en la trama

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

Cuándo cobran los jubilados la paga extra de verano en las pensiones este 2026

Los inspectores de Hacienda piden respeto ante “descalificaciones reiteradas” contra sus funciones en el sistema tributario

Más de 1,6 millones de españoles, atrapados en el subempleo: mujeres y jóvenes que quieren trabajar más horas y no les dejan

Zapatero recibió más de 313.200 euros en transferencias de tres sociedades chinas: estas son las empresas y a qué se dedican

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales