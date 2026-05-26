Más de 130 efectivos continúan trabajando en el incendio del Parque Nacional de Doñana

Huelva, 26 may (EFE).- El Plan Infoca ha mantenido desplegado durante toda la noche un dispositivo terrestre compuesto por más de 130 efectivos y seis autobombas trabajando para la estabilización del incendio en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), en el Parque Nacional de Doñana, que desde que se declarara el domingo a las 18.00 horas permanece activo.

Se está a la espera de conocer si esta jornada el comité de dirección del incendio decide incorporar, de nuevo, los medios aéreos a las tareas de extinción, así como la actualización de medios.

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En cuanto a la superficie afectada, desde el Infoca han indicado a EFE que hasta que no se produzca la estabilización no se puede dar una cifra estimada, si bien desde la Guardia Civil se ha indicado que hasta la tarde de ayer la extensión de superficie con afección de las llamas era de unas 250 hectáreas.

La información sobre el incendio facilitada ayer por el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, era que pese a que el fuego seguía activo, estaba "confinado sin potencial".

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Durante este pasado lunes trabajaron sobre el terreno para estabilizar el incendio que aún está activo once medios aéreos y 120 profesionales por tierra, apoyados por nueve autobombas y dos tractores.

Se trata del segundo que se declaró el pasado domingo en pleno parque nacional, después del registrado en el paraje Corral del Félix, que quedó extinguido esa misma jornada. EFE

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