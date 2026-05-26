La Bolsa española abre con caída 0,04% con el brent subiendo 1,89% tras atacar EEUU a Irán

Madrid, 26 may (EFE).- El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, ha abierto casi plano tras cerrar el lunes con una subida de más del 2 %, ante el nuevo rebote del precio del petróleo del 1,89 % tras nuevos ataques lanzados por EE.UU. contra Irán, en medio de las negociaciones para el fin de la guerra.

En la apertura del mercado, el IBEX 35 resta 8,2 puntos, lo que supone una leve caída del 0,04 %, y se sitúa en 18.379 puntos. En lo que va de año registra un avance del 6,12 %.

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Los valores que más caen en la apertura de sesión son IAG y Solaria, ambas con el 0,82 %; Naturgy, con el 0,67 %; y Telefónica, con el 0,71 %; mientras que Acerinox lidera las ganancias con el 1,29 %, junto a Iberdrola, con el 1 %. EFE

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