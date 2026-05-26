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Los bomberos continúan las labores de extinción del incendio en un hotel de Málaga

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Málaga, 26 may (EFE).- Los bomberos continúan trabajando este martes en las labores de extinción del incendio que ha afectado a todo el edificio de un céntrico hotel de Málaga y de un establecimiento de hostelería, más de 30 horas después de que comenzara el fuego.

Esta madrugada han permanecido en el operativo tres dotaciones de bomberos, formadas por tres vehículos autobomba, dos autoescala, tres vehículos nodriza y cinco vehículos ligeros, según ha informado el Ayuntamiento.

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El incendio, que se originó al parecer en el restaurante que ocupa la planta baja del edificio, obligó a desalojar en la madrugada del lunes a más de un centenar de clientes del Hotel Ibis Málaga centro, aunque no provocó daños personales.

Las llamas y la humareda se concentraron en un primer momento en las plantas más bajas del edificio, aunque por la tarde se reavivó el fuego hasta afectar al hotel en su totalidad, con fuego visible desde el exterior en las últimas plantas.

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La complicación de la situación conllevó que se incorporaran dos dotaciones de bomberos con sendas autobombas, con lo que, en la tarde del lunes, actuaron seis dotaciones, con dos vehículos autoescala, cuatro autobombas y tres camiones nodriza.

El fuego y el humo afectaron a varias de sus fachadas, como se pudo percibir desde las proximidades, y la intensa humareda era visible desde distintos puntos de la ciudad.

El grupo hotelero Accor, al que pertenece el hotel incendiado, ha asegurado que los clientes y colaboradores fueron evacuados y estaban en buen estado y que los huéspedes han sido realojados en otros establecimientos.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado a EFE que el fuego se ha originado, según las primeras pesquisas, en el bar Le Grand Café, que está debajo del hotel y se ha extendido al mismo, que está justo encima. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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