Cae una red de marihuana en Almería: 10 detenidos y tres toneladas de plantas incautadas

Almería, 26 may (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una red dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en Almería en una operación que se ha saldado con diez detenidos, la incautación de casi tres toneladas de plantas y la intervención de tres armas de fuego.

Según ha informado este martes la Comisaría de Almería, la denominada operación SELES, enmarcada en la V Fase de Intensificación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, fue desarrollada el pasado 22 de mayo por agentes de la sección UDYCO de la Policía Judicial.

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Las investigaciones se iniciaron tras detectarse cortes prolongados de luz y ruidos de maquinaria que llevaron a los agentes a localizar varias plantaciones "indoor" en inmuebles situados en las zonas de El Puche, Loma Cabrera y La Cañada de San Urbano. Las viviendas, próximas entre sí, funcionaban de forma coordinada para facilitar la vigilancia continua y la protección de los cultivos.

En los registros, el dispositivo policial intervino casi tres toneladas de plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, más de cuatro toneladas de esquejes, 70 kilogramos de cogollos y 28 placas de hachís con un peso aproximado de 27 kilos.

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La infraestructura contaba con presuntos enganches ilegales a la red eléctrica para alimentar más de 400 objetos de cultivo, entre ellos focos, extractores y 50 máquinas de aire acondicionado. Asimismo, se incautaron 47.890 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y un vehículo de alta gama.

Uno de los aspectos más destacados fue la localización de tres armas de fuego: una pistola Grand Power calibre .380 Auto municionada con cartucho en recámara, una pistola Glock calibre 9 mm Parabellum con cargador de alta capacidad, y un revólver del calibre 38, además de abundante munición para todas ellas.

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Aunque las entradas se realizaron sin incidentes graves, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) tuvo que neutralizar un conato de riesgo al asegurar uno de los accesos.

Los diez detenidos, investigados por delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas, han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería. EFE

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