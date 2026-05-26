Gobierno extiende la jubilación flexible a quienes emprendan una actividad como autónomos

Madrid, 26 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto con el régimen jurídico de la jubilación flexible -que permite compatibilizar trabajo y pensión-, a la que podrán acogerse quienes quieran desarrollar una actividad por cuenta propia como autónomos y que ya no requerirá un periodo mínimo antes de solicitarla.

Hasta ahora, esta modalidad de jubilación activa solo permitía el trabajo por cuenta ajena como empleado a tiempo parcial, mientras que ahora también se podrá ser autónomo, siempre que no se haya estado de alta como autónomo en los tres años anteriores a la fecha de jubilación, según ha explicado en la rueda posterior al Consejo la ministra portavoz y de la Seguridad Social, Elma Saiz.

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha explicado las novedades de la norma en un comunicado, entre las que se incluye que ya no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible, con lo que se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

Los pensionistas que compatibilicen la jubilación con una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial tendrán una horquilla mayor para trabajar, de entre el 33 % al 80 % de la jornada, cuando hasta ahora era de entre el 25 % y el 75 %.

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La cuantía de la pensión se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

También como novedad, y para incentivar el retorno al mercado de trabajo cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos 6 meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

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De esta forma, las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 % y el 80 % incrementarán el importe de la pensión en un 25 % adicional, mientras que las que estén entre el 33 % y el 55 % sumarán un 15 % adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir hasta el 25 % de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible.

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Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

Además, el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, podrá pasar a una jubilación plena desde la jubilación flexible, lo que le permitirá mejorar su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado.

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La nueva regulación mejora asimismo las condiciones para la jubilación demorada, que se aplicará a todos los regímenes de la Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Según la ministra, con estas mejoras se completan las reformas iniciadas en 2021 y se desarrolla el acuerdo social tripartito de 2024, que busca flexibilizar el tránsito del empleo a la jubilación y acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación.

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"Los incentivos para la jubilación demorada y las mejoras en la jubilación activa están dando importantes resultados. Hemos facilitado diferentes opciones a los pensionistas para que, siempre desde la voluntariedad, elijan la modalidad que más se adecue a su situación", ha destacado Saiz, que ha incidido en la edad efectiva de jubilación está ya en 65,5 años cuando en 2019 era de 64,4 años.

Los trabajadores que deciden demorar su jubilación más allá de la edad ordinaria han pasado de suponer el 4,8 % en 2021 al 10,9 % en 2025, mientras que en lo que va de 2026 superan ya el 12 % de las altas y suman 15.600 jubilaciones de este tipo, más que en todo 2021.

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Por contra, las jubilaciones anticipadas han pasado de superar el 43 % en 2018 al ser alrededor del 30 % en la actualidad, y no solo la anticipan menos personas, sino que también se anticipa en menos meses. EFE