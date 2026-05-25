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Primer Mundial sin ningún jugador del Real Madrid en la convocatoria de España

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Madrid, 25 may (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, dio este lunes una lista de convocados para el Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá en la que, por primera vez en la historia en este torneo, no figura ningún jugador del Real Madrid en 'La Roja'.

Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García entraron en la prelista de 55 futbolistas del seleccionador, pero ninguno forma parte de la lista anunciada este lunes.

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El que más opciones tenía de aparecer era Huijsen, quien encadenaba convocatorias desde que en marzo de 2025 debutó con la absoluta de España, pero su irregularidad en el Real Madrid le ha hecho perder el sitio.

"Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo", explicó De la Fuente sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid en su convocatoria.

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El mínimo histórico con presencia madridista en un Mundial con España data de 1950, con Luis Molowny como único representante.

En el último Mundial de Catar de 2022, Luis Enrique Martínez convocó a dos futbolistas, Dani Carvajal y Marco Asensio, y el primero se perdió el torneo finalmente por lesión.

Un gran torneo sin un jugador del Real Madrid con España que sólo ha ocurrido una vez en la historia, en la Eurocopa de 2021 en la que Luis Enrique no pudo contar con Carvajal ni Sergio Ramos, por lesión.

Por ello, es la primera vez que, sin futbolistas lesionados, España no incluye a ningún jugador del Real Madrid en la convocatoria. EFE

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