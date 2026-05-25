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'Primada' conmemora los 800 años de la Catedral de Toledo a través de 330 obras de arte

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Toledo, 25 may (EFE).- La Catedral de Toledo muestra desde este lunes 'Primada', la exposición organizada para conmemorar sus 800 años y con la que quiere, a través de más de 330 obras de arte, dar a conocer al visitante el alma de la seo toledana, que tiene el título de primada de España.

La muestra, que está abierta hasta el 14 de octubre, ocupa más de 2.000 metros cuadrados del templo toledano, una parte de los cuales discurren por zonas que hasta ahora no habían sido visitadas, como la Capilla de la Reina, construida por orden de la reina Isabel I de Castilla, la Católica, y la nave de Gigantones, en la que se pueden contemplar los arbotantes góticos del templo y las vidrieras.

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La exposición abarca desde la colocación de la primera piedra del templo en 1226 hasta el siglo XVIII y se divide en dos partes, y el comisario de la primera parte de la muestra, Javier Martínez de Aguirre, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ha explicado en una visita previa con medios de comunicación que en esta zona se exhiben una parte de los "tesoros" de la Catedral de Toledo, que recibe el sobrenombre de 'dives toletana', es decir, la "rica toledana".

En ella se incluyen una colección de relicarios y también una selección de códices jurídicos, científicos, filosóficos y libros de devoción, que son solo "una pequeñísima muestra de la riqueza que sigue atesorando la Catedral" en su biblioteca.

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La bula papal de 1088 en la que se concede a Toledo el título de primada de España también forma parte de esta zona de la exposición, en la que se puede contemplar por primera vez el original de 'La Biblia de San Luis', tres volúmenes considerados la "obra cumbre de la miniatura europea" con más de 4.800 escenas en miniatura, confeccionada en París en el siglo XIII.

La Custodia de Arfe, que procesiona por las calles de Toledo con motivo de la celebración del Corpus Christi, el ajuar funerario del rey Sancho IV de Castilla, el Bravo, un repostero de los Reyes Católicos en el que se puede leer su lema 'Tanto monta, monta tanto'; el tapiz del Astrolabio, de finales del XV, o dos estandartes de la 'Batalla del Salado' (1340) también se incluyen en esta parte de la exposición.

Obras del Greco, Goya, Zurbarán y Velázquez

La segunda parte de la exposición pretende resaltar la labor de mecenazgo y promoción artística de los arzobispos toledanos en la Edad Moderna y la vinculación de la monarquía con la seo toledana.

Así, el comisario de esta segunda parte, Benito Navarrete Prieto, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, destaca que la primera obra que se puede contemplar es un estandarte de la batalla de Lepanto (1571), un "elemento muy importante que refrenda esa vinculación de la monarquía con prestigiar la Catedral".

También forma parte de esta zona de la exposición una réplica del Ochavo de la Catedral, que es donde se conservan todas las reliquias que custodia el templo, y obras de Velázquez, Zurbarán, la escultura 'Imposición de la Casulla de San Ildefonso', del Greco, los 19 óleos sobre cobre de Pietro del Pò, que están habitualmente en el camarín de la Virgen y que recrean escenas de la vida de la Virgen; y 16 bocetos de Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella, que dieron lugar luego a las pinturas del claustro.

La última obra que puede contemplar el visitante en esta exposición es 'El prendimiento de Cristo', de Goya.

Para esta exposición, se han restaurado más de cien obras de arte y aunque el grueso de la muestra son fondos propios de la catedral, también se han recibido piezas procedentes de Florencia, Austria y de varios puntos de España, como Madrid, Bilbao, Sevilla y Valladolid.

 Esta exposición, organizada por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y el Cabildo de la Catedral primada con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Arzobispado de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo, se puede visitar de 10:00 a 18:30 horas, de lunes a domingo. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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