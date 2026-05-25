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Bordalás, fichajes y el Coliseum: el Getafe entra en su verano clave

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Juan José Lahuerta

Madrid, 25 may (EFE).- El exitoso final de temporada del Getafe, clasificado para la próxima edición de la Liga Conferencia, no servirá para que cesen los trabajos en las oficinas del club del sur de Madrid. Su presidente, Ángel Torres, deberá resolver muchos temas, algunos de máxima prioridad, para configurar un equipo que no sufra en el curso 2026/27.

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Presente por cuarta vez en su historia en una competición europea, el Getafe también disputará la Liga y la Copa del Rey. Por tanto, participará en tres competiciones y si esta temporada sufrió hasta enero en dos, deberá planificar al milímetro cada movimiento para no ser un firme candidato a perder la categoría.

El primer asunto que está encima de la mesa, y seguramente el más importante, es la renovación o la salida de José Bordalás, el verdadero arquitecto del milagro del Getafe. Termina contrato el 30 de junio, acumula en dos etapas diferentes un total de nueve campañas en el conjunto azulón y tiene una oferta de renovación de un año encima de la mesa.

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A sus 62 años, y con buen cartel, es más que posible que busque una oportunidad en un equipo de mayor calado que el Getafe para probar sus cualidades como entrenador fuera del cobijo de un club que conoce a la perfección. Sin embargo, el aliciente europeo y el cariño que ha recibido de toda su afición en los últimos meses podrían desnivelar la balanza en favor del Getafe.

Hay dos jugadores imprescindibles en el Getafe con un año de contrato que podrían salir este verano para dejar dinero en las arcas azulonas. Son Luis Milla y Mauro Arambarri. Como Bordalás, tienen buen nombre y después de muchas temporadas en el Getafe gobernando el centro del campo, podrían salir para buscar nuevas aventuras. Tienen 31 y 30 años, respectivamente, y Arambarri tiene pretendientes como el River Plate, serio candidato para hacerse con sus servicios.

Hasta el momento, solo un jugador de los que terminan contrato ha renovado, el portero David Soria. El resto está a la espera. Un par de ellos tienen bastantes papeletas para finalizar su relación con el Getafe. Son Diego Rico y Allan Nyom. El segundo, con 38 años, hasta podría retirarse. Sin embargo, su gran rendimiento en los últimos partidos y su aura mitológica entre la afición podrían darle otra oportunidad. "¿Mi futuro? Ahora toca disfrutar, veremos qué pasa", dijo el franco-camerunés después de ganar a Osasuna.

Djené Dakonam está en la misma situación. Tiene 34 años, es el capitán del Getafe y acumula nueve temporadas en el club. Quiere seguir y lo ha dicho abiertamente. Y una semana antes del final de temporada insinuó que habría buenas noticias. Juan Iglesias también acaba contrato. En su caso, no renovará y su destino, si no hay sorpresas, será el Sevilla. Y Domingos Duarte, otro central que termina contrato. Su buen final de temporada augura una renovación.

En cuanto a los fichajes, el primero en hacerse efectivo es el del delantero uruguayo Martín Satriano, cedido por el Lyon en enero, autor de seis tantos clave y comprado por el Getafe. Es el mismo caso que el de Mario Martín, que ha convencido a la dirección deportiva y compró al jugador prestado por el Real Madrid.

Otro cedido, el argentino Zaid Romero, regresará al Club Brujas porque no hay opción de compra. El futuro de los otros tres nombres que llegaron en el marcado de invierno, Sebastián Boselli, Luis Vázquez y Veljko Birmancevic, es incierto y el Getafe tendrá que decidir si ejerce sus opciones de compra o no. Abu Kamara regresará al Hull City y las opciones de quedarse de Adrián Liso, cedido por el Zaragoza, son elevadas.

Christantus Uche, el futbolista que desenredó los problemas para inscribir jugadores a principios de curso, volverá. Su cesión al Crystal Palace con una opción obligatoria de compra de 20 millones de euros si jugaba diez partidos como titular en la Premier League, permitió al Getafe desactivar los impedimentos de LaLiga para permitir al equipo de Bordalás contar con seis jugadores de la primera plantilla.

El problema es que el nigeriano no jugó esos diez partidos, el Crystal Palace no pagará esos 20 millones y de nuevo el Getafe está en la casilla de salida. Podría llegar al inicio del curso en la misma tesitura si no vende a su jugador. Entonces, tendría que hacer caja con otros para no tener problemas a la hora de contar con fichas de la primera plantilla para no comenzar de nuevo la temporada con el pie torcido.

La clasificación para la Liga Conferencia con el estadio del Getafe en obras plantea otro problema. ¿Puede jugar el conjunto azulón en el Coliseum sus partidos europeos? El plan inicial era empezar este mismo lunes, aprovechando el parón de las competiciones, a derribar la tribuna. Eso imposibilitaría jugar partidos oficiales y el Getafe buscaba un estadio para iniciar el curso lejos del Coliseum.

Sin embargo, el club madrileño baraja aplazar el derribo de la Tribuna y centrarse en terminar el Fondo Sur Alto y el Lateral Alto. Con esa maniobra, podría disponer del aforo suficiente para disputar la eliminatoria previa del mes de agosto mientras avanza en la renovación de esos dos sectores y del Fondo Norte. EFE

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