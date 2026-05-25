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El futuro de cuatro jugadores centra la planificación de Osasuna

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Pamplona, 25 may (EFE).- Con la permanencia asegurada, Osasuna afronta unos días clave con los contratos de Kike Barja, Javi Galán y Juan Cruz llegando a su fin y con Víctor Muñoz, convocado para el Mundial, expuesto al escaparate internacional tras firmar una gran temporada.

Terminado el curso y asegurada la continuidad en Primera División, en Osasuna llega el momento de analizar qué ha fallado esta campaña y, sobre todo, de tomar decisiones importantes de cara al futuro. Entre ellas, resolver la situación de varios jugadores cuyo contrato expira en apenas un mes.

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El caso más delicado para el osasunismo es el de Kike Barja. El capitán rojillo parecía tener pie y medio fuera hace apenas unas semanas, pero su situación ha dado un giro tras ganar protagonismo a raíz de la lesión de Víctor Muñoz.

Todo apunta ahora a que podría continuar defendiendo la camiseta del club de su tierra, aunque la entidad todavía no se haya pronunciado oficialmente. Desde su debut en 2017, Barja ha formado parte de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club y siempre ha demostrado un fuerte sentimiento de pertenencia.

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Más complicada se antoja la continuidad de Víctor Muñoz. El extremo, convocado este lunes con España para disputar el Mundial, sigue bajo el control del Real Madrid, que conserva una opción de recompra hasta finales de julio por una cifra cercana a los ocho millones de euros.

Su gran temporada, con seis goles, dos asistencias y un peso decisivo en el ataque rojillo, ha despertado interés y un buen papel en el torneo internacional podría dificultar todavía más su permanencia en Pamplona. Para el resto de clubes, la cláusula asciende a 40 millones de euros.

También está por resolver el futuro de Javi Galán. El lateral izquierdo llegó cedido por el Atlético de Madrid en el mercado invernal a cambio de medio millón de euros y su impacto ha sido inmediato. Titular indiscutible desde su llegada, ha disputado 20 encuentros, 19 de ellos desde el inicio, convirtiéndose en dueño absoluto del carril izquierdo.

Su rendimiento ha convencido tanto al cuerpo técnico como a la afición, aunque su continuidad sigue siendo una incógnita. En público, el futbolista siempre ha destacado el trato recibido en Pamplona y el director deportivo Braulio Vázquez tendrá trabajo este verano para intentar encontrar una fórmula que permita su continuidad.

En cambio, el futuro de Juan Cruz parece mucho más definido y apunta a una despedida. El defensa madrileño no ha recibido una propuesta de renovación y todo indica que cerrará este verano una etapa de seis temporadas en Osasuna.

Llegó en 2020 procedente del Elche tras destacar como uno de los mejores laterales izquierdos de Segunda División y en Pamplona encontró la oportunidad de asentarse en la élite, conectando con la grada desde el primer día.

Durante estos años se convirtió en un jugador muy querido por la afición gracias a su entrega, compromiso y polivalencia, actuando tanto de lateral como de central. Sin embargo, la falta de protagonismo esta temporada, unida a la llegada de Javi Galán y al crecimiento de Abel Bretones, le ha dejado sin espacio en las alineaciones. EFE

le/ja/ism

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