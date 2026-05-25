Espana agencias

La Laguna Tenerife anuncia el fichaje de Kevin Yebo

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 25 may (EFE).- La Laguna Tenerife anunció este lunes el fichaje del ala-pívot Kevin Yebo, jugador de 30 años, nacido en Alemania pero con pasaporte marfileño, que llega a la entidad procedente del Niners Chemnitz de la Bundesliga y mantendrá su vinculación con el combinado lagunero hasta final de temporada.

La incorporación de Yebo, que puede jugar tanto de cuatro como de cinco, llega para reforzar el juego interior del conjunto isleño justo después de que Txus Vidorreta actualizase el pasado sábado la situación del pívot georgiano Gio Shermadini tras detectarle “una arritmia que hay que controlar muy bien”.

PUBLICIDAD

El técnico del cuadro aurinegro aclaró en la rueda de prensa posterior a su triunfo en Granada que en el club están “tranquilos porque todo está bajo control”, si bien Shermadini “está haciendo vida normal y los doctores serán los que decidan de cara al presente inmediato y al futuro”.

Kevin Yebo llegó anoche a la isla, pasó esta mañana el pertinente reconocimiento médico y se encuentra ya listo para sumarse a la dinámica del grupo.

PUBLICIDAD

El nuevo jugador lagunero viene de promediar 15,9 puntos, 6,2 rebotes y 1,3 asistencias, en los 32 encuentros disputados con su último equipo en la máxima competición germana, donde fue duodécimo al cierre de la fase regular, recientemente finalizada.

Además, compitió también este curso en la Eurocup, donde acumuló unas medias de 17,4 puntos, 6,6 rebotes y 2,3 asistencias para 18,5 de valoración en los 17 encuentros que jugó.

Yebo inició su trayectoria profesional en VfR Limburg (2015-17), para luego militar en el Ehingen Urspring (2017-19), el Hamburg Towers (2019-20), el Eisbären Bremerhaven (2020-22), Niners Chemnitz (22-24), Bayern de Múnich (24-25) y de nuevo Niners Chemnitz esta última temporada.

Fue uno de los pilares en el título de la FIBA Europe Cup que logró levantar el Niners Chemnitz hace tres cursos. Esa misma campaña compartió equipo con el lagunero Wesley Van Beck y fue elegido en el Quinteto Ideal de la Bundesliga. Además, ha defendido los colores del equipo nacional absoluto de Costa de Marfil en las ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial de 2027.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exnovia del cura de Málaga acusado de abusos dice que él clasificaba imágenes de agresiones sexuales

Exnovia del cura de Málaga acusado de abusos dice que él clasificaba imágenes de agresiones sexuales

El juez pide volcar un correo de Zapatero gestionado por su secretaria y los de sus hijas

Infobae

El IBEX 35 sube un 2,24 % y roza los 18.400 puntos ante un posible acuerdo de paz

Infobae

Gran semana de Bad Gyal, entre el dúo con Bad Bunny y la salida de su disco en vinilo

Infobae

Hallan joyas en la caja fuerte de Zapatero que su secretaria atribuye a una herencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Lotes de joyas, relojes y agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y en el despacho de Zapatero

Lotes de joyas, relojes y agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y en el despacho de Zapatero

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

El rastro del dinero del caso Plus Ultra: Julio Martínez “canalizaba los fondos de las influencias” y Zapatero y su entorno “serían los principales beneficiarios”

El juez señala a las hijas de Zapatero como “elemento finalista” de la trama y le sorprende porque “no aportaban valor propio”: “Apunta a una estructura orientada a justificar pagos”

Un audio del caso Kitchen asegura que Bárcenas pagaba “10.000 euritos” al mes a Rajoy

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

La lista de la Selección española para el Mundial 2026: estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente