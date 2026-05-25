Espana agencias

La salida de la procesión de la Virgen del Rocío se salda con un total de 22 atenciones

Guardar
Google icon

Madrid, 25 may (EFE).- El Operativo Ermita, integrado dentro del Dispositivo Aldea del Plan Romero, el cual garantiza la coordinación y asistencia sanitaria durante la salida de la procesión de la Virgen del Rocío, ha realizado un total de 22 atenciones, ninguna de ellas de relevancia, informó el 112 de Andalucía.

Dos de los asistidos han tenido que ser trasladados al Centro Sanitario del 061 del nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), tal y como ha indicado el responsable del Grupo Sanitario del Plan Romero y director provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Juan Chaves, ha abundado esta fuente en un comunicado.

PUBLICIDAD

Las patologías que más se han registrado han sido: desvanecimientos, cuadros de ansiedad, traumatismos de carácter leve e hipoglucemias, ninguna de ellas grave.

Estas cifras son las más bajas de los últimos años, puesto que el pasado año el 112 tuvo que practicar 38 atenciones, ha precisado el EMA 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

PUBLICIDAD

Además, los especialistas del 112 que trabajan en el Cecopi junto con a efectivos de la Guardia Civil, Unidad Adscrita de la Policía Nacional, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias del 061, han indicado que tanto la noche del domingo como las primeras horas de la madrugada del lunes se han desarrollado con normalidad.

Hasta 31 hermandades rocieras emprenderán el camino de regreso este lunes al finalizar los festejos. Por los caminos de Sevilla lo harán hasta 23 filiales, mientras que por los de Cádiz lo harán las ocho restantes. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

1-2. El argentino Rotondi le da el título del Clausura a Cruz Azul, su décimo cetro

Infobae

A Coruña recibe al Deportivo en un frenesí blanquiazul

Infobae

0-0. Motagua conquista su título número 20 en Honduras al derrotar al Marathón en penaltis

Infobae

Hoyos atribuye el cambio de Messi a la "fatiga" y no confirma lesión

Infobae

Inter Miami doblega 6-4 al Philadelphia con triplete de Luis Suárez y doblete de Berterame

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Plus Ultra complica todavía más la legislatura de Pedro Sánchez y harta a sus socios, pero evitan hablar de moción de censura: “Aquí no vale todo”

El caso Plus Ultra complica todavía más la legislatura de Pedro Sánchez y harta a sus socios, pero evitan hablar de moción de censura: “Aquí no vale todo”

La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

El Gobierno responde al PNV con “tranquilidad” y reafirma que Sánchez agotará la legislatura hasta 2027: “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

ECONOMÍA

Sara, peluquera, describe el desgaste físico y emocional de su oficio: “Son diez historias, diez dramas y diez personas diferentes a las que tienes que adaptarte”

Sara, peluquera, describe el desgaste físico y emocional de su oficio: “Son diez historias, diez dramas y diez personas diferentes a las que tienes que adaptarte”

Esta es la trampa que hacen algunas empresas al subirte el sueldo: “Si no lo negocias, puede quedarse congelado muchísimo tiempo”

Ni Torrevieja ni Sitges: estos son los pueblos costeros más baratos para vivir en España

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, los inmigrantes construyen el 23% de las casas de España”

DEPORTES

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”