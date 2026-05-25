La salida de la procesión de la Virgen del Rocío se salda con un total de 22 atenciones

Madrid, 25 may (EFE).- El Operativo Ermita, integrado dentro del Dispositivo Aldea del Plan Romero, el cual garantiza la coordinación y asistencia sanitaria durante la salida de la procesión de la Virgen del Rocío, ha realizado un total de 22 atenciones, ninguna de ellas de relevancia, informó el 112 de Andalucía.

Dos de los asistidos han tenido que ser trasladados al Centro Sanitario del 061 del nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), tal y como ha indicado el responsable del Grupo Sanitario del Plan Romero y director provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Juan Chaves, ha abundado esta fuente en un comunicado.

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Las patologías que más se han registrado han sido: desvanecimientos, cuadros de ansiedad, traumatismos de carácter leve e hipoglucemias, ninguna de ellas grave.

Estas cifras son las más bajas de los últimos años, puesto que el pasado año el 112 tuvo que practicar 38 atenciones, ha precisado el EMA 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

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Además, los especialistas del 112 que trabajan en el Cecopi junto con a efectivos de la Guardia Civil, Unidad Adscrita de la Policía Nacional, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias del 061, han indicado que tanto la noche del domingo como las primeras horas de la madrugada del lunes se han desarrollado con normalidad.

Hasta 31 hermandades rocieras emprenderán el camino de regreso este lunes al finalizar los festejos. Por los caminos de Sevilla lo harán hasta 23 filiales, mientras que por los de Cádiz lo harán las ocho restantes. EFE

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