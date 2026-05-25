La artista Juszkiewicz muestra sus retratos "inquietantes, casi siniestros" en el Thyssen

Madrid, 25 may (EFE).- El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha presentado este lunes una exposición monográfica de la artista polaca Ewa Juszkiewicz (Gdańsk, Polonia, 1984) quien, partiendo de los retratos clásicos de los siglos XVIII y XIX crea imágenes de una “belleza inquietante, casi siniestra”.

Así ha descrito el director artístico del Museo, Guillermo Solana, quien ha comisariado la exposición de más de una veintena de cuadros inspirados en los retratos clásicos de mujeres del XVIII y XIX, a los que la artista cubre completamente la cara con flores, hojas, telas o cabellos.

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El resultado son unos grandes lienzos que mezclan las poses y ropajes de los retratos más clásicos con una máscaras “no faciales, que no sugieren ni desvelan el rostro” creando una sensación onírica y surrealista que, según Solana, “deconstruye la mirada patriarcal sobre la belleza femenina”.

Al privarlas de rostro y humanidad, Juszkiewicz “ha clavado en el corazón del retrato la estaca del bodegón”, ha asegurado.

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La exposición, que se podrá visitar hasta el 6 de septiembre, forma parte del programa dedicado a la colección de Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza e incluye una obra adquirida por ellos, que será custodiada por el museo.

Para la artista, que expone por primera vez en solitario en un gran museo, “estar aquí, rodeada de pintura clásica tan extraordinaria es una oportunidad de verdad especial”.

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Para Juszkiewicz, los retratos clásicos muestran a mujeres de las que frecuentemente sólo se sabe “quién era su padre o quién era su marido, pero nunca quién era ella”, un objeto bello retratado de manera ajustada a los esterotipos, normas y convencionalismos de cómo había que representar la feminidad.

Incluso los rostros debían ajustarse a unos ideales que respondían a normas de decoro y restricción social; unas normas que la artista ha “subvertido para cuestionar y deformar los ideales de la representación femenina”, explica.

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Es esa relación entre belleza y contención, la que se sitúa en el núcleo de la obra.

Al ocultar el rostro, la artista subraya cómo las figuras femeninas fueron concebidas como sujetos estéticos dentro del retrato histórico al tiempo que otorga nuevos significados a esos objetos decorativos. EFE

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