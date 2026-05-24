Zonas de siete comunidades en aviso, Canarias por calor con máximas de 34 grados

Madrid, 24 may (EFE).- Zonas de Canarias, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia están en aviso este domingo por distintos fenómenos meteorológicos. El centro de Lugo, en naranja por peligro importante de tormentas, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento, y tres islas del archipiélago canario por temperaturas máximas.

En la comunidad gallega también están en aviso por tormentas, pero esta vez en amarillo (peligro bajo), el noroeste e interior de A Coruña; A Mariña, la zona de montaña y sur de Lugo, y noroeste, Miño, sur y montaña de Ourense, además de Valdeorras.

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Estos lugares aparecen además en aviso por lluvias, con una precipitación acumulada en una hora de al menos 15 litros por metro cuadrados.

El calor pone en aviso amarillo (peligro bajo) a puntos de tres islas de Canarias, en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde los termómetros podrían alcanzar los 34 grados.

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Según el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Andalucía aparece este domingo en amarillo por viento y fenómenos costeros, en concreto Cádiz. En la campiña, el litoral y Estrecho se prevén vientos con rachas máximas de 70-80 kilómetros por hora.

El Pirineo oscense está en aviso por peligro bajo de tormentas -no se descarta que vayan acompañadas de granizo menudo-, mientras que la suroccidental asturiana, cordillera y picos de Europa están por lluvias y tormentas. En estas zonas la precipitación en una hora también se espera que sea de al menos 15 litros por metro cuadrado.

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Cuatro provincias de Castilla y León aparecen en amarillo en el mapa de la Aemet. Puntos de Zamora, Palencia, León y Burgos por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, y las tres últimas también por lluvias.

Por ejemplo, en la cordillera cantábrica de Burgos, León y Palencia, y en el Bierzo la precipitación acumulada en una hora será de 15 litros por metro cuadrado.

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La mayoría de estos avisos se activarán a partir de las 14:00 horas, menos en Andalucía, que ya están, y en Aragón, que comienzan a las 12:00 horas. En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura lo harán a partir de las 11:00 horas. EFE