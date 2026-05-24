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Phoenix, Wuhan o Miami, algunas de las ciudades que implantaron robotaxis antes que Madrid

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Madrid, 24 may (EFE).- La Comunidad de Madrid va a lanzar a finales de 2026 un proyecto para probar los vehículos autónomos conocidos como robotaxis en España, una iniciativa que ya se encuentra en marcha en ciudades como Wuhan (China) o las estadounidenses Phoenix o Miami y que previsiblemente revolucionará la industria de los VTC en los próximos años.

Los robotaxis son vehículos que funcionan sin conductor a través de una combinación avanzada de inteligencia artificial, sensores y software, lo que les permiten cumplir los recorridos previstos, tomar decisiones en tiempo real y recoger a los pasajeros para iniciar el trayecto.

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El proyecto de la Comunidad de Madrid contará con la participación de Uber, Cabify y Bolt, que desplegarán entre 50 y 100 vehículos con tecnología de automatización de nivel 5 -no necesita conductor- a finales de 2026, según adelantó el periódico Expansión y ha confirmado EFE.

La llegada de estos vehículos a España fue anunciada por Uber el pasado febrero, cuando informaron de su implementación en Madrid, Londres y Los Ángeles, entre otras ciudades.

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De hecho, la compañía de movilidad está colaborando con el gigante tecnológico Nvidia para operar a partir de 2027 la red de vehículos autónomos de nivel 4, el segundo más elevado, la más numerosa del mundo.

Este acuerdo permitirá la operación de hasta 100.000 vehículos autónomos de nueva generación que Uber desarrollará con la mayor cotizada del mundo y otros socios empresariales.

Al actuar Uber como proveedor de estos robotaxis, también ha firmado acuerdos con otros muchos actores importantes del sector, entre los que se encuentra la empresa de vehículos autónomos de Alphabet (matriz de Google), Waymo o con el 'Google chino' Baidu a través de su plataforma Apollo Go.

La revolución de los vehículos autónomos comenzó en 2020 en Phoenix (Arizona) de la mano de Waymo, que lanzó el primer servicio comercial operado 100 % sin conductor humano a bordo, aunque tanto ella como otras habían lanzado proyectos experimentales anteriormente.

A partir de ese momento, tanto Waymo como Cruise, la firma de General Motors, continuaron su expansión en Estados Unidos implementando su servicio en otras ciudades como San Francisco, que se convirtió en referente de la industria.

Sin embargo, Cruise abandonó el negocio de los robotaxis en 2024 tras protagonizar un accidente un año antes en la ciudad californiana en el que un coche atropelló a una peatona que cruzaba la calle. Además, el vehículo catalogó de forma errónea el incidente como un impacto lateral e intentó retirar el vehículo del carril, empujando a la persona accidentada.

La retirada de Cruise despejó el camino para Waymo en su objetivo de convertirse en el líder mundial de los robotaxis, aunque desde 2020 han surgido otros competidores en la industria, como Tesla, que ya se ha expandido por varias ciudades como Austin (Texas) o Zoox, la empresa de Amazon que a finales de 2025 inició sus servicios en San Francisco.

A nivel mundial, el principal competidor de Estados Unidos es China, donde Baidu es la empresa líder y donde Pony.ai y WeRide también operan.

La implementación de los robotaxis en el gigante asiático tuvo su punto de inflexión en 2022, cuando a las ciudades de Wuhan y Chongqing les otorgaron los primeros permisos oficiales en China para operar de forma 100 % comercial y sin conductor de seguridad.

De cara a las pruebas que se iniciarán en España a finales de 2026 para implementar los robotaxis, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha creado un Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de los Vehículos Automatizados.

 En este proyecto se establecen tres fases de pruebas en función de la madurez tecnológica y el alcance más o menos amplio de las operaciones, y que, en la última de ellas, se permitirá la operación simultánea de más de 10 vehículos siempre y cuando haya un operador de seguridad remoto.

La implementación de los robotaxis en el extranjero ha traído alguna controversia respecto a la seguridad, ya que, además del incidente de Cruise, Waymo retiró este mes 3.800 vehículos después de identificar un fallo en el sistema de manejo autónomo que causó que los vehículos alcanzasen altas velocidades en vías cuando están inundadas.

Por su parte, China suspendió la concesión de nuevas licencias después de que más de un centenar de robotaxis de Baidu quedaran detenidos en las calles de Wuhan a finales de marzo. EFE

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EFE

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