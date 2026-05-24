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'La última y nos vamos': Trapu Zaharra se despide después de 44 años de humor de calle

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Beatriz Castañeda

Valladolid, 24 may (EFE).- El conflicto entre teatro de calle y de sala, que ha atravesado toda la trayectoria de la compañía vasca Trapu Zaharra, es el eje conductor de su último espectáculo, 'La última y nos vamos', con el que se despide después cuarenta y cuatro años de humor en la calle.

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"Es un pretexto para decir adiós tranquilamente, sin un rollo melancólico ni nada del otro mundo, como un alicatador que dice: 'por fin me jubilo'", cuenta Santi Ugalde, uno de los precursores de la compañía que, en una entrevista con EFE, afirma que es necesario "desmitificar" el oficio.

Su siguiente parada será este fin de semana Valladolid, dentro del 27Oª Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC), donde Trapu Zaharra ha sido asidua, un certamen que en esta edición rinde homenaje al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

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Trapu Zaharra, desde sus inicios, ha hecho virtud desde la necesidad: sobre improvisados escenarios en los frontones de los pueblos vascos pusieron en valor el teatro de calle en un momento en que la posibilidad de actuar en sala era muy reducida en las ciudades, e imposible en los pueblos por falta de infraestructuras.

"Es un trato muy directo, es como si estuviéramos hablando tú y yo juntos en la calle", explica Ugalde para definir su pasión por el teatro de calle: "Invitamos al público a entrar en nuestros juegos", ha apostillado.

El actor afirma que su compañía se ha respaldado en el humor para narrar, a través de más de una treintena de espectáculos, "la historia del perdedor", una dinámica que coloca a los actores en una posición subalterna respecto al público.

Después de su larga trayectoria, Ugalde critica que los fondos institucionales se concentren, a menudo, en la producción teatral y reivindica un mayor apoyo institucional a la distribución de las obras que es, en su opinión, lo que da vida a una compañía.

Con un humor ácido y funciones espontáneas en las calles de los pueblos, Ugalde recuerda varias ocasiones en las que los integrantes de la compañía terminaron en comisaría a causa de espectadores que confundían la ficción con la realidad, al ver a algún personaje en apuros.

"Me gustaría hacer lo que hacíamos casi al principio, cuando las intervenciones eran más vietnamitas, más locas", confiesa Ugalde.

El actor admite que en sus inicios hacían un teatro más arriesgado y se tiraban a la piscina "con o sin agua", pero el cansancio psicológico está detrás de la decisión de la compañía por finalizar su actividad.

Trapu Zaharra llega a Valladolid con una parodia de uno de sus escritores más ilustres, Miguel Delibes, a través de su obra 'Cinco horas con Mario', que transforman en una farsa de la vida en pareja.

El espectáculo juega con la soledad de su protagonista para reflexionar sobre la "potestad que se le da al hombre sobre una relación de pareja", explica Ugalde.

El actor da vida a un cómico que debate con su colega sobre la posibilidad de representar las escenas de este matrimonio en la sala o en la calle, en un espectáculo que expresa un conflicto entre lo que se considera cultura y entrenimiento.

Tras su parada en el TAC, la obra volverá a su tierra natal para participar en el Festival de Teatro y de las Artes de la Calle de Bilbao o en la Muestra Internacional de Artes de Calle de Vitoria. EFE

(foto)

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EFE

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