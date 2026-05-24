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El rey entrega este lunes el Premio Carlos V al Comité de las Regiones de la UE

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Madrid, 24 may (EFE).- Felipe VI entregará este lunes al Comité de las Regiones de la Unión Europea el XIX Premio Europeo Carlos V en el Monasterio de Cuacos de Yuste (Cáceres) y que recogerán el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la concejala de Budapest Kata Tütto, copresidentes de ese organismo.

Un acto que tuvo que ser aplazado del 12 de mayo inicialmente previsto a este próximo lunes a raíz de una denuncia de Adelante Andalucía ante la Junta Electoral en la que exigía la cancelación de la entrega que se iba a celebrar en plena campaña electoral andaluza.

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Por ello, la Fundación Academia Europea e Iberoamérica de Yuste decidió aplazarlo con el objeto de salvaguardar el prestigio y la solvencia internacional del Premio Carlos V "ante cualquier intención espuria" o que enturbiara el fundamento de estos galardones.

El Premio Carlos V, que en su anterior edición recayó en el político y diplomático Josep Borrell, está destinado a reconocer a aquellas personas físicas, organizaciones, proyectos e iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa o a la unificación de la Unión Europea.

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En esta ocasión, ha decidido reconocer al Comité Europeo de las Regiones, asamblea consultiva que reúne a los representantes locales y regionales de la Unión Europea, por hacer posible que los ciudadanos puedan elevar sus problemas e inquietudes más cotidianos a las instituciones comunitarias.

Un comité que, según destacó el jurado, "en tiempos de complejidad y polarización, ha promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación multinivel y transfronteriza" y cuya acción "encarna la unidad en la diversidad".

Personalidades como Jacques Delors, António Guterres, Angela Merkel, Mijail Gorbachov, Simone Veil, Helmut Kohl, Sofia Corradi, Felipe González o Mario Draghi, entre otras, figuran también entre los distinguidos en otras ediciones con el Premio Europeo Carlos V. EFE

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EFE

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