El Gobiertno Vasco lamenta los incidentes y "provocaciones" al llegar la Flotilla a Bilbao

Durango (Bizkaia), 24 may (EFE).- El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha lamentado los incidentes ocurridos este sábado a la llegada al aeropuerto de Bilbao de varios activistas de la Flotilla Global Sumud, así como las "provocaciones" hacia los agentes, cuya actuación será investigada.

Zupiria ha asumido "en primera persona" la responsabilidad de lo sucedido y de investigar si los agentes que intervinieron se ajustaron a la normativa en vigor, además de analizar "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación".

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La Policía vasca detuvo a cuatro personas y realizó varias cargas contra las personas que esperaban en el aeropuerto la llegada de los activistas de la Flotilla.

Antes de participar en un mitin del PNV en Durango (Bizkaia) este domingo, el consejero ha señalado que la tarea de la Ertzaintza en el aeropuerto era garantizar que los activistas de la Flotilla recibieran el saludo de quienes fueron a darles la bienvenida, y que quienes querían abandonar el aeropuerto pudieran hacerlo.

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"Vistas las imágenes, no conseguimos lo uno ni lo otro", ha señalado Zupiria, quien ha lamentado lo sucedido "por partida doble".

En primer lugar, ha añadido, "los sucesos, cargas y situaciones que se produjeron, especialmente porque estaba apalabrado cómo se tenían que desarrollar la situaciones", ya que su departamento había hablado previamente con los responsables de seguridad del aeropuerto y con representantes de los concentrados, y "no tenía que haber sucedido".

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Por otra parte, como consecuencia de "provocaciones, de diferentes empujones, se produjo esa situación que en nada beneficia al país ni a la Ertzaintza ni a la sociedad en general", porque "no es ese el modo de resolver conflictos y denota que algunas situaciones no las sabemos gestionar todos con normalidad", ha destacado el consejero.

También ha pedido que se analicen "algunos comportamientos en las zonas de salida del aeropuerto que tienen mucho de provocación".

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Zupiria ha resaltado que la Ertzaintza es una de las instituciones que mayor confianza genera en la sociedad vasca, y se ha mostrado consciente de que se trata de un asunto "de mucha sensibilidad en Europa y en Euskadi", por lo que le "preocupan esas imágenes" en el aeropuerto. EFE

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