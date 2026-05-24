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EA cree "desproporcionadas" las actuaciones en Loiu y Vitoria de una Ertzaintza "muy alejada de la sociedad"

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Eusko Alkartasuna considera que las actuaciones de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu a la llegada de integrandes de la Global Sumud Flotilla y en los aledaños del estadio de Mendizorroza en Vitoria son "absolutamente desproporcionadas" y cree que la policía vasca está "muy alejada de la mayoría de la sociedad vasca".

En un comunicado, la formación ha expresado que estos hechos "vuelven a evidenciar que es imprescindible y urgente un debate amplio y profundo sobre el modelo policial del que no podemos ser ajenos".

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"La Ertzaintza está muy alejada de la mayoría de la sociedad vasca, e infiltrada por elementos reaccionarios que intentan imponer una agenda propia contraria al interés general", ha asegurado, para pedir al Gobierno vasco y al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "abrir y liderar" un debate sobre el cambio de modelo de la Ertzaintza.

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