La marea amarilla de educadoras infantiles reúne a miles de personas de nueve comunidades

Madrid, 23 may (EFE).- Miles de personas de distintos puntos de España han coloreado de nuevo las calles de Madrid del amarillo de las protestas de las trabajadoras educación infantil, de 0 a 3 años, para exigir que se considere un ciclo básico y se reduzcan ratios, así como reclamar mejoras salariales, refuerzo de personal y recursos.

La protesta, convocada por Confederación General del Trabajo (CGT) y Comisiones Obreras tras la huelga estatal del 7 de mayo, ha reunido a educadoras de hasta nueve comunidades autónomas, así como a familias y estudiantes, y ha contado con el apoyo de partidos políticos como el PSOE de Madrid, IU y Podemos.

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Entre 15.000 y 20.000 personas, según los convocantes, han marchado desde Atocha hasta la Puerta del Sol para exigir, tanto a las distintas administraciones, como a las patronales, una mejora radical de las condiciones de trabajo en el ciclo de 0 a 3 años.

Las reivindicaciones de docentes y sindicatos se han centrado principalmente en la carga de trabajo en las aulas, con cifras que consideran inasumibles. Como ejemplo se han referido a ratios de hasta ocho bebés por educadora en el tramo de 0 a 1 año, de 14 en el de 1 a 2, y de hasta 20 entre los 2 y 3 años.

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En declaraciones a los medios, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CGT, Fernando Cobos, ha defendido que es de "plena justicia" que se integre este ciclo "de pleno" en el sistema educativo y ha apostado por "presionar mucho" al Gobierno y al Congreso para que estén dispuestos a asumir las reivindicaciones del colectivo.

Sin embargo, ha lamentado que la actual aritmética parlamentarias sea un obstáculo para estos avances, entre ellos, que las trabajadoras de centros públicos estén integradas en el estatuto del empleado público.

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"No se trata de bajar el precio de las plazas, sino de que se incorpore este ciclo como parte del sistema educativo", ha insistido Cobos.

Gina Rius, delegada de CGT Infantil Barcelona, ha exigido un cambio en la Lomloe para que el ciclo de 0 a 3 años se incluya "como educación", y ha reivindicado que deben garantizarse unas mínimas condiciones dignas de un colectivo (compuesto en un 97 % por mujeres), "porque sin eso es imposible" una educación con calidad.

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A la manifestación ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, así como la eurodiputada de la formación morada Irene Montero, que, en declaraciones a los medios, han recordado que las educadoras llevan 7 semanas de lucha para que se les garantice una subida salarial y una bajada de los ratios por aula, porque es "una de las profesiones más importantes de la sociedad".

También la portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que ha criticado la gestión de la huelga indefinida en la Comunidad de Madrid y ha asegurado que "lo que tiene que hacer" el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es "hacer política" porque "la gente no pide privilegios, pide dignidad para cuidar y educar a bebes".

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Por su parte, la portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que las escuelas infantiles están llenando "de dignidad" las calles de la capital y están "pidiendo mejoras en sus condiciones laboral" mientras el Consistorio les está "dando la espalda"

Las educadoras consultadas por EFE han coincidido en denunciar que la educación infantil pública de 0 a 3 años se "pone en mano" de comunidades y ayuntamientos con una gestión que acaba dependiendo de empresas privadas, lo que redunda en una mayor precariedad laboral, sumada a sueldos que apenas llegan a los 1.000 euros en algunos territorios.

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También reivindican la reducción de la jornada de atención directa infantil y que se reconozca el tiempo de preparación y formación.EFE

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