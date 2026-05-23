Zorrilla, primera parada hacia el ascenso para el Dépor

Valladolid/A Coruña, 23 may (EFE).- El Deportivo certificará este domingo su regreso a Primera División si vence al Valladolid en el estadio José Zorrilla, donde el equipo blanquiazul espera no desaprovechar su primera ‘bola de partido’ para, ocho años después, celebrar su vuelta a la máxima categoría.

Las cuentas son claras para el equipo de Antonio Hidalgo. Si gana, asciende de categoría. Si empata o pierde, se la jugará el siguiente domingo en Riazor ante la UD Las Palmas, ya que necesitaría una combinación rocambolesca -pinchazos de Almería, Málaga y Las Palmas- para conseguir el ansiado ascenso.

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Tras una larga travesía por la tercera categoría del fútbol nacional, después de quedarse a un paso de conseguir el regreso a Primera frente al Mallorca en 2019, el Dépor encara un duelo decisivo en Valladolid, donde le espera un rival que no se juega nada y donde estará arropado por los miles de aficionados deportivistas, muchos de ellos sin entrada, que han viajado para celebrar la vuelta a Primera.

El Dépor llega lanzado a las últimas dos jornadas del campeonato. No pierde desde el 8 de marzo (0-1 ante el Granada en Riazor), encade tres victorias y ha marcado gol en sus últimos once partidos, en los que ha sumado 25 puntos de 33 posibles.

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Hidalgo únicamente realizará un cambio en el once que alineó ante el Andorra. El central Lucas Noubi entrará por Arnau Comas tras cumplir ciclo de tarjetas. El resto de futbolistas serán los mismos, con Diego Villares acompañando a Mario Soriano en la medular.

El cuadro pucelano tratará por su parte de despedir la temporada de una manera digna ante una afición que ha sufrido demasiado. Su técnico, Fran Escribá, ha asegurado que la plantilla blanquivioleta se ha abstraido del ambiente de euforia de los coruñeles para centrarse en hacer el mejor partido posible y ofrecer una última victoria a su público.

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Y tratará de conseguirlo con un once en el que cobrarán protagonismo los que menos minutos han tenido en este curso, y aquellos jugadores que seguirán el siguiente en las filas vallisoletanas, incluidos algunos del filial como Carvajal, Galde o Brain.

Los dos primeros ya han debutado con el primer equipo, por lo que todo apunta a que, ante el Dépor, Escribá pueda dar la oportunidad de añadirse a la lista a Brain, si bien lo lógico es que este salga desde el banquillo, mientras que Galde podría salir de inicio, en sustitución de Ramón Martínez.

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El objetivo es equiparar el impulso y hambre de los gallegos con "el mejor once posible", dentro de los parámetros que ha explicado y que, por tanto, dejan fuera de la lista a Chuki, una de las piezas clave del Real Valladolid, que pondrá rumbo a Alemania al finalizar la campaña.

Valladolid se ha preparado para recibir a la afición blanquiazul en este momento tan importante, tanto desde el punto de vista lúdico -con una discoteca reservada-, como desde el de la seguridad, ya que la subdelegación ha previsto un dispositivo especial, para evitar posibles excesos antes y después del partido.

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- Alineaciones probables:

Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Ramón Martínez, David Torres, Hugo San, Garri; Peter, Lachuer, Ponceau, Maroto; Carvajal y Latasa.

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Deportivo: Álvaro Ferllo; Ximo, Loureiro, Noubi, Quagliata; Alti, Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz; Yeremay y Nsongo.

Árbitro: Saúl Ais (Comité Valenciano)

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Campo: José Zorrilla

Hora: 18.30

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