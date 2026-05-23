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El Eibar apura sus opciones de promoción ante un Córdoba que no se juega nada

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Eibar (Gipuzkoa)/Córdoba, 23 may (EFE).- El Eibar agota sus últimas opciones de poder entrar dentro de los seis primeros puestos de la clasificación que le den la posibilidad de jugar por el ascenso a Primera División, por lo que está obligado a ganar este domingo en Ipurua al Córdoba (18.30 horas), sin opciones ya de aspirar a la promoción.

Con dos jornadas para acabar el campeonato, el conjunto armero tiene dos puntos menos que el Castellón y Burgos, sexto y séptimo clasificado, respectivamente, por lo que un tropiezo podría resultar definitivo en la puja entre los tres equipos por un único billete.

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Ganar el partido y esperar el resto de los resultados de sus rivales directos son las únicas opciones que resta al cuadro guipuzcoano para soñar con poder jugar en la máxima categoría la próxima campaña.

El técnico local, Beñat San José, cuenta con las bajas de sus dos jugadores lesionados desde hace ya varias jornadas, Nolaskoain y Guruzeta, además de con la de Jair, por acumulación de tarjetas.

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El defensa central africano podría ser sustituido por Arbilla, que dejaría vacante su posición de lateral izquierdo en la que ha venido jugando durante todo este curso. El valenciano Juan Bernat es el que tendría más papeletas de suplirle.

El Córdoba llega en el mejor momento de forma de la temporada, que se truncó con una derrota la pasada semana en su feudo del Nuevo Arcángel ante el Albacete, cuando venía de seis victorias seguidas, racha que le había hecho soñar con la promoción.

La motivación del cuadro andaluz es ganar por primera vez en Ipurua, donde nunca lo ha logrado en sus doce citas previas -diez derrotas y dos empates- y consolidarse como uno de los mejores visitantes de la categoría, después de enlazar tres triunfos a domicilio frente a Castellón, Cultural Leonesa y Cádiz.

Ania tiene ocho ausencias, entre las lesiones de Trilli, Alberto del Moral, Rubén Alves, Albarrán, Fomeyem y Adilson, y las sanciones por acumulación de amarillas de Dani Requena y Cristian Carracedo, vacantes que cubrirán los canteranos Dani García, Ángel Rodríguez y Javi Antras.

- Alineaciones probables:

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Juan Bernat, Aleix Garrido, Sergio Álvarez, Adu Ares, Magunagoitia, Corpas y Bautista.

Córdoba: Iker Álvarez; Jacobo, Isma Ruiz, Álex Martín, Vilarrasa; Théo, Pedro Ortiz; Diego Bri, Sergi Guardiola, Kevin Medina; y Percan.

Árbitro: Manuel Pérez Hernández (Comité Madrileño).

Estadio: Ipurua.

Horario: 18.30. EFE

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lrb-ajc/cb-cpg/jap

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