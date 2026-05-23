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El PPCV replica a Morant que el proyecto del PSOE es "acumular casos de corrupción" y "pactar con quienes rompen España"

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El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha respondido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, que "el único proyecto político que hoy representa el PSOE es el de la corrupción y los pactos con quienes quieren romper España".

En un comunicado, Gil ha criticado que Morant hable de mayorías sociales "cuando su partido está rodeado de investigaciones, imputaciones y escándalos". "La única mayoría sólida que sostiene hoy al sanchismo es la de sus socios radicales y separatistas, no la de los ciudadanos que cada día ven más deterioradas las instituciones", ha afirmado.

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El dirigente 'popular' ha recalcado que "Diana Morant no es ajena al zapaterismo que hoy está bajo sospecha". "Ella misma --ha proseguido-- se definió públicamente como una 'niña de Zapatero' y llegó a afirmar que el expresidente --imputado por el caso 'Plus Ultra'-- era su 'padre político' porque se metió en política por admiración hacia él. Hoy ese mismo Zapatero está siendo investigado en el caso Plus Ultra y Morant sigue sin dar explicaciones".

Gil también ha recordado que en las elecciones generales de 2023, Diana Morant fue la número uno del PSOE por Valencia y el número dos fue José Luis Ábalos, "hoy cercado judicialmente por el caso de las mascarillas y las tramas de corrupción vinculadas al Gobierno de Sánchez".

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También ha indicado que, "tras llegar a la secretaría general del PSPV colocada a dedo por Santos Cerdán, otro investigado por corrupción, Morant nombró presidente del partido a José María Ángel, que hoy está siendo juzgado por falsificar un título universitario para ascender en su carrera funcionarial".

"Es imposible desligar a Diana Morant de todos los nombres y escándalos que rodean actualmente al socialismo español y valenciano", ha advertido el secretario general del PPCV, quien ha añadido a "la larga lista de casos que cercan al PSOE" el presunto desvío de fondos en el CNIO bajo la gestión del Ministerio de Ciencia, "las investigaciones que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez, la estafa del hermano de Ximo Puig a la Generalitat y un infinito suma y sigue".

EDUCACIÓN

Por otro lado, ante las críticas de Morant sobre la situación educativa, Gil ha acusado al PSPV de "querer utilizar políticamente cualquier conflicto después de ocho años sin reformas reales en educación". "Durante el Botànic rechazaron hasta en cinco ocasiones mejorar el sueldo de los docentes y dejaron una educación llena de burocracia y promesas incumplidas", ha señalado.

En concreto, Morant ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "ausentarse" durante la "crisis" educativa y le ha vuelto a reclamar poner solución: "Tiene que hacer su trabajo".

El número dos de los 'populares' valencianos ha defendido que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "ha dado la cara dentro y fuera del hemiciclo y ha mantenido siempre abierta la vía del diálogo con la comunidad educativa". En este sentido, ha insistido en que la Conselleria de Educación se ha reunido 32 veces con los sindicatos en lo que va de curso y ha puesto sobre la mesa "la propuesta retributiva más ambiciosa de la historia de la Comunitat Valenciana".

"Frente a la pancarta y la confrontación permanente del PSPV, este Consell trabaja con hechos, inversión y diálogo. Lo que no puede hacer Morant es tapar el desgaste y la corrupción del PSOE intentando fabricar conflictos donde antes solo hubo abandono socialista", ha concluido Gil.

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