‘El Infierno Cántabro’ se cobra una víctima mortal: fallece un participante de la prueba deportiva de los 10.000 del Soplao por un ataque cardiaco

Imagen de archivo de la policía en Cantabria. (Nacho Cubero/Europa Press)

Un participante de la prueba deportiva de los 10.000 del Soplao, también llamada El Infierno Cántabro, que parte de Cabezón de la Sal, en Cantabria, ha fallecido este sábado. El corredor sufrió una parada cardiorrespiratoria durante la prueba de ruta a pie, en la primera ascensión al Palo de Santa Lucía, en el kilómetro 7, según ha informado la organización en un comunicado.

La organización suspendió los actos de podio, la entrega de trofeos y la música por megafonía en la meta de Cabezón de la Sal. “Los 10.000 del Soplao lamentan profundamente el fallecimiento de uno de sus participantes”, señala en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

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“En las primeras horas de este sábado, un participante (57 años y natural de Burgos) en la modalidad de Ruta a Pie, ha fallecido como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria durante la primera ascensión al Palo de Santa Lucía (km 7). A pesar de que rápidamente los servicios médicos de la prueba, junto con el helicóptero medicalizado del 112 Cantabria, se desplazaron al lugar de los hechos, y las maniobras de reanimación practicadas durante casi una hora, nada pudo hacerse por salvar la vida del participante. La Organización de Los 10.000 del Soplao se une al dolor de sus familiares y amigos y ha tomado la decisión de suspender todas las actividades de podio, entrega de trofeos y música a través de la megafonía en la Meta de Cabezón de la Sal”, añade el texto.

La muerte es la primera registrada durante el desarrollo de esta prueba, que comenzó en 2007. Los 10.000 del Soplao incluyen modalidades de ultramaratón, ciclismo, maratón, speed trail, ruta a pie y pruebas adaptadas.

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Kelvin Kiptun y su entrenador han fallecido en un accidente de tráfico en una carretera de Eldoret, en Kenia.

El primer fallecido en esta competición

“Desde el nacimiento de la prueba en 2007, los organizadores siempre han priorizado la seguridad de los participantes. Se trata del primer deportista que fallece en el transcurso de la prueba, hecho por el cual toda la familia de Los 10.000 del Soplao muestra su profunda tristeza y desolación en estos momentos tan duros”, finaliza el comunicado de la organización.

Por otro lado, también este sábado se ha conocido que Francisco de Paula Expósito, un joven montañero de 25 años de Andújar (Jaén), se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de mayo, cuando hacía una ruta por el monte Olimpo, una de las mayores cumbres de Grecia. Según ha informado su familia en redes sociales, el joven se alojó el 18 de mayo en el refugio Spilios Agapitos, uno de los puntos habituales de paso para quienes intentan alcanzar el Mytikas, el pico más alto del Olimpo.

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La mañana siguiente envió un mensaje de WhatsApp a su familia, a la que explicó que iniciaba la ruta y compartió una fotografía tomada entre las zonas de Skala y Skolio, dos de los tramos previos a la cima. La última imagen que recibió su familia muestra a Francisco de Paula Expósito en mitad de las montañas griegas, rodeado de roca y entre niebla. La preocupación comenzó a aumentar cuando el joven no apareció en el alojamiento que tenía reservado para pasar la noche del 19 de mayo.

*Con información de EFE y Europa Press

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