España

‘El Infierno Cántabro’ se cobra una víctima mortal: fallece un participante de la prueba deportiva de los 10.000 del Soplao por un ataque cardiaco

El corredor sufrió una parada cardiorrespiratoria durante la prueba de ruta a pie

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de la policía en Cantabria. (Nacho Cubero/Europa Press)
Imagen de archivo de la policía en Cantabria. (Nacho Cubero/Europa Press)

Un participante de la prueba deportiva de los 10.000 del Soplao, también llamada El Infierno Cántabro, que parte de Cabezón de la Sal, en Cantabria, ha fallecido este sábado. El corredor sufrió una parada cardiorrespiratoria durante la prueba de ruta a pie, en la primera ascensión al Palo de Santa Lucía, en el kilómetro 7, según ha informado la organización en un comunicado.

La organización suspendió los actos de podio, la entrega de trofeos y la música por megafonía en la meta de Cabezón de la Sal. “Los 10.000 del Soplao lamentan profundamente el fallecimiento de uno de sus participantes”, señala en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

PUBLICIDAD

“En las primeras horas de este sábado, un participante (57 años y natural de Burgos) en la modalidad de Ruta a Pie, ha fallecido como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria durante la primera ascensión al Palo de Santa Lucía (km 7). A pesar de que rápidamente los servicios médicos de la prueba, junto con el helicóptero medicalizado del 112 Cantabria, se desplazaron al lugar de los hechos, y las maniobras de reanimación practicadas durante casi una hora, nada pudo hacerse por salvar la vida del participante. La Organización de Los 10.000 del Soplao se une al dolor de sus familiares y amigos y ha tomado la decisión de suspender todas las actividades de podio, entrega de trofeos y música a través de la megafonía en la Meta de Cabezón de la Sal”, añade el texto.

La muerte es la primera registrada durante el desarrollo de esta prueba, que comenzó en 2007. Los 10.000 del Soplao incluyen modalidades de ultramaratón, ciclismo, maratón, speed trail, ruta a pie y pruebas adaptadas.

PUBLICIDAD

Kelvin Kiptun y su entrenador han fallecido en un accidente de tráfico en una carretera de Eldoret, en Kenia.

El primer fallecido en esta competición

“Desde el nacimiento de la prueba en 2007, los organizadores siempre han priorizado la seguridad de los participantes. Se trata del primer deportista que fallece en el transcurso de la prueba, hecho por el cual toda la familia de Los 10.000 del Soplao muestra su profunda tristeza y desolación en estos momentos tan duros”, finaliza el comunicado de la organización.

Por otro lado, también este sábado se ha conocido que Francisco de Paula Expósito, un joven montañero de 25 años de Andújar (Jaén), se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de mayo, cuando hacía una ruta por el monte Olimpo, una de las mayores cumbres de Grecia. Según ha informado su familia en redes sociales, el joven se alojó el 18 de mayo en el refugio Spilios Agapitos, uno de los puntos habituales de paso para quienes intentan alcanzar el Mytikas, el pico más alto del Olimpo.

La mañana siguiente envió un mensaje de WhatsApp a su familia, a la que explicó que iniciaba la ruta y compartió una fotografía tomada entre las zonas de Skala y Skolio, dos de los tramos previos a la cima. La última imagen que recibió su familia muestra a Francisco de Paula Expósito en mitad de las montañas griegas, rodeado de roca y entre niebla. La preocupación comenzó a aumentar cuando el joven no apareció en el alojamiento que tenía reservado para pasar la noche del 19 de mayo.

*Con información de EFE y Europa Press

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaCantabriaPolicía EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Florentino Pérez formaliza su candidatura a la presidencia del Real Madrid y la anuncia con una gran lona en la ciudad: “Mucha historia por hacer”

Enrique Riquelme confirmó que se presentará y solo faltan los trámites para que sea una realidad

Florentino Pérez formaliza su candidatura a la presidencia del Real Madrid y la anuncia con una gran lona en la ciudad: “Mucha historia por hacer”

De Lamine Yamal, sin despegarse de su novia, al escondite fallido de Marc Giró: todos los famosos que acudieron al concierto de Bad Bunny en Barcelona

A la cita se sumó también Bad Gyal para cantar uno de sus últimos éxitos: ‘Da Me’

De Lamine Yamal, sin despegarse de su novia, al escondite fallido de Marc Giró: todos los famosos que acudieron al concierto de Bad Bunny en Barcelona

El incendio del Hospital de Torrevieja (Alicante) se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

Dos pacientes resultaron heridos, uno de ellos en estado grave: uno permanece en la UCI por inhalación de humo y el otro fue trasladado a La Fe de València con quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% del cuerpo

El incendio del Hospital de Torrevieja (Alicante) se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

La vida de Àngels Barceló más allá de la radio: una empresa de éxito, una relación por confirmar y la discreción de su hija Clara

La periodista abandona la Cadena SER después de 21 años y hace frente también a grandes cambios a nivel personal

La vida de Àngels Barceló más allá de la radio: una empresa de éxito, una relación por confirmar y la discreción de su hija Clara

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

En la marcha, que cuenta con la presencia de Vox y el PP, se han realizado proclamas antiinmigración

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio del Hospital de Torrevieja (Alicante) se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

El incendio del Hospital de Torrevieja (Alicante) se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

ECONOMÍA

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

DEPORTES

Florentino Pérez formaliza su candidatura a la presidencia del Real Madrid y la anuncia con una gran lona en la ciudad: “Mucha historia por hacer”

Florentino Pérez formaliza su candidatura a la presidencia del Real Madrid y la anuncia con una gran lona en la ciudad: “Mucha historia por hacer”

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación