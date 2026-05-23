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Temas del día de EFE España del sábado 23 de mayo de 2026 (13:30 horas)

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Decenas de miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez

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(Texto enviado a las 12:39; 465 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PLUS ULTRA

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Madrid - Vox pide en la Audiencia Nacional la prisión provisional del expresidente Zapatero

(Texto enviado a las 11:38; 415 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Morant apuesta por volver a unir la mayoría social que respalda el proyecto de Sánchez

(Texto enviado a las 12:20; 297 palabras) (Foto)

- Belarra ve en la imputación de Zapatero el fin de una etapa: "El PSOE está agotado"

(Texto enviado a las 12:49; 256 palabras)

- Reyes Maroto defiende que el rescate del Gobierno de Plus Ultra fue un "escudo social"

(Texto enviado a las 13:25; 213 palabras)

- Próximos pasos tras la inédita imputación a Zapatero: del material incautado a su citación

(Texto enviado a las 08:00; 984 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023131382)

GOBIERNO EXPRESIDENTES

Madrid - El opaco estatuto de los expresidentes

(Texto enviado a las 08:30; 852 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8011476144)

ELECCIONES 2027

Madrid - Un año para las elecciones municipales: larga y dura precampaña con las generales de fondo

(Texto enviado a las 10:49; 951 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021380702)

PRESUPUESTOS GENERALITAT

Barcelona - El PSC cree que el pacto presupuestario con ERC "marca una hoja de ruta más allá de 2026"

(Texto enviado a las 10:18; 592 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Comuns exige al Govern cumplir "a rajatabla" lo firmado si quiere negociar otras cuentas

(Texto enviado a las 10:08; 516 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

IVÁN REDONDO (Entrevista)

Madrid - Iván Redondo propone una idea positiva de España y la reforma de la Constitución

(Texto enviado a las 08:15; 644 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Barcelona - PSOE acusa al PP de querer frenar la regularización para "seguir pagando en B" a empleados

(Texto enviado a las 13:05; 394 palabras) (Vídeo) (Audio)

HUELGA PROFESORADO

València - Manifestación del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, convocada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF bajo el lema 'La comunitat educativa alça la veu', dentro de sus acciones de protesta para reclamar mejoras en la educación pública valenciana y en el marco de la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 11 de mayo.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 18:00 horas

ISAK ANDIC (Claves)

Barcelona - El caso Andic: "cúmulo de indicios" pero sin pruebas directas y un jurado en perspectiva

(Texto enviado a las 09:20; 1.195 palabras) (Foto)

VÍCTIMAS TERRORISMO

Madrid - La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) elige a Lucía Ruiz como nueva presidenta

(Texto enviado a las 11:31; 209 palabras)

IRÁN GUERRA

Madrid - Las claves energéticas de España en la crisis actual: refino, regasificación y renovables

(Texto enviado a las 09:04; 881 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023480744)

LIBROS MATERNIDAD

Sevilla - 'Mi único plan es quererte', un libro sobre la crianza que busca crear una "red de apoyo"

(Texto enviado a las 10:00; 693 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PACO ROCA (Entrevista)

València - Paco Roca aborda las relaciones de pareja en 'El viaje', su nuevo cómic que será película

(Texto enviado a las 09:28; 701 palabras) (Foto)

MÚSICA DISCO (Entrevista)

Madrid - Naiara lanza su primer EP tras ganar OT 2023: "Descarté un disco entero hasta llegar aquí"

(Texto enviado a las 10:00; 859 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE HISTORIA

Cartagena (Murcia) - Localizan en Cartagena el cañón que disparó Clint Eastwood en 'El bueno, el feo y el malo'

(Texto enviado a las 10:58; 526 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FLORES COMESTIBLES (Entrevista)

Vitoria - Del jardín a la mesa: huevos con caléndula, barquitos de tulipán y mousse de mimosa

(Texto enviado a las 09:39; 802 palabras) (Foto)

TIEMPO ALERTAS

Madrid - Zonas de seis comunidades en aviso, Zaragoza por temperaturas máximas de 36 grados

(Texto enviado a las 10:44; 350 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARTIDOS CC.- El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, efectúa una valoración de los asuntos tratados en el consejo político nacional de la formación, que abrirá el plazo para presentar las candidaturas a la Presidencia de Canarias. Factoría de Innovación. C/ Jesús Hernández Guzmán, 6. (Texto) (Foto)

22:20h.- Santiago de Compostela.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Los siete tripulantes gallegos de la Global Summud Flotilla llegan a Santiago de Compostela tras haber sido deportados vía Turquía después que fuerzas israelíes los interceptasen en aguas internacionales. Estación intermodal. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

18:00h.- València.- HUELGA PROFESORADO.- Manifestación del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, convocada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF. Plaza de san Agustín. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Ángel Sánchez y Sánchez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Las Ventas. (Texto) (Foto)

19:30h.- Burgos.- PREMIO CAMINO SANTIAGO.- La Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago Francés entrega al experto e investigador Francisco Singul el XIII Premio Internacional Aymeric Picaud por su compromiso con la investigación y la divulgación relacionada con el Camino de Santiago. Aula Romeros. Universidad de Burgos. (Texto) (Foto)

19:30h.- Logroño.- PLÁCIDO DOMINGO.- Concierto del tenor Plácido Domingo, acompañado por la orquesta ADDA Sinfónica, bajo la dirección de Josep Vicent, dentro de La Rioja Festival. Riojaforum. San Millán, 23. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Barcelona.- BUD BUNNY.- El cantante puertorriqueño Bud Bunny ofrece el segundo concierto en Barcelona de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', al que seguirán otros diez en Madrid, para los que ha vendido más de 600.000 entradas. Estadi Olímpic Lluís Companys.

20:30h.- Madrid.- EL ÚLTIMO DE LA FILA.- El Último de la Fila llega con su gira de reunión al estadio Metropolitano de Madrid tras pasar por otros puntos como Fuengirola (Málaga) o Barcelona. Estadio Metropolitano. (Foto)

20:30h.- Ferrol.- MÚSICA LA HABITACIÓN ROJA.- El grupo valenciano La Habitación Roja, en plena gira tras haber superado tres décadas de recorrido musical, da un concierto en Ferrol. La Habitación Roja.

20:50h.- Toledo.- MUSEO EJÉRCITO.- La fachada de Covarrubias del Alcázar de Toledo acoge el Relevo de Guardia y Arriado Solemne de Bandera, que correrá a cargo del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº1. Alcázar de Toledo.

21:00h.- València.- VÍCTOR MANUEL.- El cantante y compositor Víctor Manuel actúa en València dentro de su gira "Solo a solas conmigo", con algunas de las nuevas canciones que formarán parte de su próximo trabajo y clásicos como “Soy un corazón tendido al sol”, “Ay amor”, “El abuelo Vítor”, “Quiero abrazarte tanto”, “Nada sabe tan dulce como su boca”, “Planta 14”, “Solo pienso en ti” o “Asturias”. Palau de les Arts.

21:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la cantante Bebe en el Festival Mar Abierto. Palacio de Formación y Congresos.

21:00h.- Zaragoza.- MÚSICA FRAN PEREA.- Concierto de Fran Perea. Teatro de las Esquinas.

21:30h.- Murcia.- RAPHAEL GIRA.- El cantante Raphael reinicia en la plaza de toros de Murcia su gira internacional “Raphaelísimo Tour 2026” Plaza de Toros.

EFE

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