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Sin goles al descanso del partido entre Celta y Sevilla en Balaídos

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Vigo, 23 may (EFE).- Celta y Sevilla empatan sin goles al descanso del partido que disputan este sábado en Balaídos, donde los celestes, volcando el juego hacia la banda derecha, empezaron dominando pero fue su rival el que disfrutó de la mejor ocasión con un disparo de Alexis Sánchez que desvió Radu. EFE

dmg/jl

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