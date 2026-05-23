0-0. El Getafe y Osasuna empatan sin goles al descanso

Getafe (Madrid), 23 may (EFE).- El Getafe y Osasuna empatan sin goles después de los primeros 45 minutos del choque que disputan ambos equipos en el Coliseum

El equipo dirigido por Alessandro Lisci dispuso de las mejores ocasiones del acto inicial. Primero, con un remate de cabeza de Lucas Torró al principio del choque; después, Ante Budimir se encontró con el portero David Soria en un mano a mano. El Getafe apenas dispuso de un disparo de Milla de falta que salvó Sergio Herrera. EFE

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