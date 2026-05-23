Zapatero y sus hijas, principales beneficiarios de la red de Plus Ultra, según la UDEF

Madrid, 23 may (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas son los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate del Gobierno durante la pandemia, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Se trata de un segundo informe de la UDEF sobre la investigación que se sigue sobre este caso, en el que Zapatero tendrá que declarar ante el juez el 2 de junio en calidad de investigado.

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"El principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad WHATHEFAV, cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, justificándose nuevamente el trasvase de fondos a partir de contratos que servirían como mera justificación documental", dice la UDEF. EFE