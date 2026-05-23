Gonzalo, a pase de Carvajal, y Bellingham dan ventaja al Real Madrid al descanso (2-1)

Madrid, 23 may (EFE).- Un gol de Gonzalo García en el minuto 13 de partido, tras un pase filtrado desde el centro del campo de Dani Carvajal, quien se despide este sábado como jugador del Real Madrid tras 13 temporadas y 27 títulos, y otro tanto del inglés Jude Bellingham dan ventaja al descanso al Real Madrid en el partido de la última jornada de Liga contra el Athletic Club (2-1).

Por parte de los visitantes, el gol lo firmó Gorka Guruzeta, de volea, tras un centro lateral de Iñaki Williams en el minuto 46+. EFE

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