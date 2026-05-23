Giráldez: "La principal diferencia ha estado en la calidad que han mostrado en el área"

Oslo, 23 may (EFE).- El entrenador del Olympique de Lyon, el español Jonatan Giráldez, subrayó este sábado, tras la derrota en la final de la Liga de Campeones ante el Barcelona (4-0), que la diferencia en el área rival explicó el resultado final.

"La principal diferencia ha estado en la calidad que han mostrado ellas en las áreas. Son las mejores del mundo en su posición, y tanto Pajor como Paralluelo han marcado las diferencias", señaló el técnico gallego.

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Desde la sala de prensa del Ullevaal Stadion, Giráldez defendió que, "por volumen de ocasiones", el Lyon mereció "al menos un gol" en una primera parte en la que logró incomodar al conjunto azulgrana, poco habitual con solo un 42% de posesión.

"En la primera parte hemos tenido bastante control del partido. Ellas no se han sentido cómodas y hemos generado situaciones para poder marcar. En esos primeros 45 minutos apenas han tenido una ocasión", valoró.

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Sin embargo, tras el 1-0, que llegó después de un error del equipo francés en campo contrario, el Barcelona aprovechó "un contraataque perfecto" y, con el 2-0, el Lyon se vio obligado a asumir "más riesgos", lo que, según Giráldez, terminó de inclinar un marcador que no refleja del todo lo visto sobre el césped.

El técnico español asumió además el "100% de la responsabilidad" de la derrota y, aunque el equipo suma dos títulos esta temporada a la espera de lo que suceda en la final de la liga francesa, rechazó calificar el curso como "perfecto".

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"Ha sido un año con nueve jugadoras nuevas y un staff también muy renovado. Ahora tenemos dos días para curar las penas, sabiendo que la semana que viene tenemos la final de Liga. Tener la posibilidad de ganarla nos permitiría irnos con un buen sabor de boca", concluyó. EFE

avm/asc

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