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El presidente de Plus Ultra, satisfecho tras hablar con el hombre de Zapatero en Venezuela

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Madrid, 23 may (EFE).- Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso EFE, recoge un mensaje del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, con un accionista de la aerolínea, a quien le dice haber tenido una "conversación satisfactoria" con Manuel Fajardo, hombre de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

En ese informe, de 158 páginas, Martínez Sola habla con Rodolfo Reyes, un accionista de Plus Ultra cuyo volcado del móvil aportó una agencia estadounidense, y le asegura que se ha sorprendido por la rapidez de los acontecimientos y que incluso ha tenido que cambiar la foto de su perfil en la que sale con unos tirantes españoles, ya que le va a llamar directamente Zapatero.

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"Que me llama Zapatero. He tenido que cambiar mi foto de perfil. Jajajaja. Los tirantes españoles Jajajaja", dice.

La conversación entre ambos finaliza indicándole Rodolfo Reyes: "Ya vi que estás muy corporativo en tu foto de perfil", a lo que Martínez Sola le responde: "Pondré la de mr bean. Es igual a Zapatero", en referencia al actor británico Rowan Atkinson. EFE

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