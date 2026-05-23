Muere un hombre en un accidente de parapente en Àger (Lleida)

Barcelona, 23 may (EFE).- Un hombre ha muerto este sábado en un accidente de parapente ocurrido a un kilómetro de distancia de la zona de despegue de Àger (Lleida).

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, a las 12:58 horas han recibido el aviso de este accidente, por lo que han activado a un helicóptero de la unidad de Medios Aéreos, con efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de la Seu d'Urgell (Lleida) y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

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Tras localizar a la víctima, los efectivos de emergencias de la Generalitat le han seguido practicando las maniobras de reanimación cardio-pulmonar que había iniciado una enfermera que se encontraba en la zona, pero no han podido salvar su vida.

Al lugar también ha acudido una dotación terrestre de apoyo del parque de bomberos voluntarios de Àger, así como tres ambulancias del SEM, la Unidad de Intervención en Montaña de los Mossos d'Esquadra y dos patrullas de la policía catalana, que abrirán una investigación para aclarar los hechos. EFE

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