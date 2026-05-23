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Marruecos trabaja a ritmo de 24 horas para acabar su megaestadio para el Mundial de 2030

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Fatima Zohra Bouaziz

Benslimane (Marruecos), 23 may (EFE).- Miles de obreros se relevan día y noche a las afueras de Casablanca para acelerar la construcción del Gran Estadio Hassan II, un recinto de 115.000 plazas llamado a ser el mayor del mundo por capacidad, con el que Marruecos compite con el Santiago Bernabéu para acoger la final del Mundial de 2030 que organizará junto a España y Portugal.

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Actualmente el 30 % del trabajo total de este gigantesco complejo está realizado con más de 40.000 asientos puestos, según explican los responsables del proyecto en una visita organizada este sábado para la prensa internacional para el recinto, quienes afirman que el estadio estará listo en diciembre de 2027.

Este ritmo de ejecución se ha alcanzado en apenas diez meses de trabajos, según dice Yassir Soussi, director adjunto de la Agencia Nacional de Equipamientos Públicos (ANEP), el organismo encargado de las infraestructuras públicas y equipamientos deportivos en el país.

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Soussi asegura que las obras concluirán en quince meses aunque admite que es un "enorme desafío", lo que ha hecho que el trabajo se desarrolle de forma ininterrumpida, día y noche, en tres turnos para cumplir los plazos.

"Lo que estamos haciendo ahora mismo es algo mágico y un desafío en todos los aspectos arquitectónicos y técnicos. Trabajamos 24 horas al día con tres equipos de ocho horas cada uno para cumplir los plazos", dice Soussi a EFE durante visita a las obras, en la que se recorrió el acceso de jugadores y distintas instalaciones como el centro de prensa, mientras se observaban grúas en movimiento y actividad constante en el recinto.

Otro de los desafíos es la cobertura con cables en forma de tienda que se extiende sobre 20 hectáreas, una cobertura que para el responsable de ANEP supone un "enorme desafío técnico".

Soussi afirma que las obras del gran estadio de Casablanca avanzan "a pleno rendimiento", con unos 5.000 obreros actualmente en el terreno, cifra que se prevé duplicar próximamente hasta alcanzar los 10.000.

El director de diseño y arquitecto principal del nuevo Gran Estadio Hassan II, Tarik Oualalou, que estaba presente en la presentación del recinto, cuenta que el proyecto se inspira de la idea del 'moussem', una especie de reunión anual a la vez cultural, social y económica muy arraigada en la tradición marroquí, para "celebrar la hospitalidad" de Marruecos.

Esta referencia se refleja, según el arquitecto, en el diseño a través de la presencia de la tienda como elemento arquitectónico marroquí e universal a la vez, pensado para que "cada visitante pueda reconocerse" en el estadio.

Oualalou defiende que el estadio, integrado en un entorno boscoso y en conexión con la naturaleza y de propiedad estatal, lo que -según él- facilita las negociaciones con la FIFA frente a otros modelos como el del Santiago Bernabéu, refuerza su candidatura para acoger la final en Casablanca.

El arquitecto destaca que el recinto se construye con tecnología de última generación, contará con unas 9.000 plazas VIP y VVIP, lo que, según dijo, lo convertirá en el mayor del mundo en esta categoría, además de que dispondrá de un anillo superior con iluminación LED que, aseguró, supera a otras instalaciones similares.

En el plano financiero y de ejecución, el responsable de ANEP precisó que el proyecto cuenta con un presupuesto global de 1.000 millones de euros y que su entrega está prevista para diciembre de 2027, un plazo que, según Soussi, dará el tiempo suficiente para tener las pruebas necesarias antes del Mundial.

"¿Por qué 2027 y no 2029 o 2030? Porque queremos que el estadio esté listo para pruebas al menos uno o dos años antes, para que en el Mundial esté en óptimas condiciones", afirmó.

En paralelo, se prevé una estación de tren para conectar el estadio con el área metropolitana, dentro de un paquete más amplio de infraestructuras vinculadas al Mundial, que incluye también proyectos viarios, ferroviarios y equipamientos urbanos en las sedes previstas en Casablanca, junto a otras ciudades candidatas como Rabat, Marrakech, Tánger y Agadir. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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