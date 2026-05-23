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Las influencias de las que presumía la trama del caso Plus Ultra: La fiscal jefa es amiga

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Madrid, 23 may (EFE).- Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso EFE, recoge conversaciones entre Plus Ultra y sus abogados respecto al procedimiento judicial que se seguía en un juzgado de Madrid sobre el rescate a esta aerolínea y el pago de "mordidas", sobre las que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y en las que se observa la frase "la fiscal jefa es amiga".

El informe de la UDEF señala una conversación del 24 de mayo de 2021 entre Rodolfo Reyes, un accionista de Plus Ultra cuyo volcado del móvil aportó una agencia estadounidense, y el abogado Santiago Fernández Lena, en el que el primero reenvía unos mensajes de otro abogdao dejando entrever que pudiera tener influencia al manifestar: "La fiscal jefa es amiga”.EFE

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