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La Policía impide a algunos manifestantes acudir a La Moncloa para protestar contra Sánchez

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La Policía Nacional está impidiendo que algunos manifestantes de la 'Marcha por la dignidad' continuaran caminando para llevar la protesta a las puertas del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno.

Varias decenas de manifestantes que habían alcanzado el final del recorrido oficial en el Arco de la Victoria en Moncloa intentan avanzar para llegar hasta el complejo de La Moncloa.

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Estos asistentes buscan rebasar los límites de la convocatoria y trasladar sus protestas y consignas directamente a las puertas de la sede del Ejecutivo y residencia de Pedro Sánchez, algo que está impidiendo la Policía.

Los manifestantes han cortado la circulación en la autovía A-6 y se han concentrado en las inmediaciones del Palacio de La Moncloa, lo que ha obligado a la Policía a enviar refuerzos para controlar a las personas concentradas.

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Bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!" y portando multitud de banderas españolas y algunas con la Cruz de San Andrés, los asistentes han coreado diferentes consignas contra el Ejecutivo de coalición que comparten PSOE y Sumar, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y también contra algunos medios de comunicación que cubrían la manifestación, cuyo trabajo han intentado boicotear.

La marcha, convocada por Sociedad Civil Española, que coordina a más de 150 asociaciones civiles, a la que se ha sumado Vox y el PP, ha sido secundada por unas 40.000 personas, según la Delegación el Gobierno en Madrid.

Dirigentes del PP, encabezados por su portavoz en el Senado, Alicia García, y de Vox, liderados por su presidente, Santiago Abascal, se han unido a la marcha para solicitar la salida de Sánchez por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España.

También se ha visto al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama, acusado como conseguidor del entramado de cobro de mordidas por la compra de material sanitario en pandemia que se acaba de juzgar en el Tribunal Supremo e investigado también en la llamada trama de hidrocarburos.

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