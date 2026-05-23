Javi Guerra: "Acaba la temporada con un sabor agridulce"

Valencia, 23 may (EFE).- El centrocampista del Valencia Javi Guerra, autor del primero de los goles de su equipo en la victoria por 3-1 ante el Barcelona en Mestalla, calificó de agridulce el final de la temporada, ya que lamentó las oportunidades perdidas para haberse clasificado para jugar competición europea.

Las victorias del Rayo Vallecano y el Getafe dejaron al Valencia sin opciones de poder jugar la Conference League, aunque el canterano lamentó más las opciones perdidas en otros tramos de esta segunda vuelta del campeonato.

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"Tengo una sensación agridulce, durante muchos momentos de la temporada aspirábamos a algo más alto y al final hemos perdido las oportunidades. Hoy hemos hecho lo que podíamos, pero a lo largo de la temporada perdimos muchas oportunidades", insistió en declaraciones DAZN al final del partido.

"De nosotros dependía ganar este partido y el equipo se lo ha dejado todo. No nos podíamos dejar nada y debíamos hacer nuestra parte. Ellos tienen arriba jugadores de todo tipo, pero tras marcar, el equipo ha seguido y nos demos encontrado dos goles a base de lucha", concluyó.

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Por su parte el defensa del Barcelona Gerard Martín, que tuvo que ser atendido en el primer tiempo varios minutos por una brecha en la cabeza, explicó que "me duele la cabeza pero estoy bien. Cuando me ha hecho la entrada me dolía pero no sabía lo que tenía hasta que he visto la sangre, pero me han puesto unas grapas y a seguir".

Sobre el desarrollo del partido relató que "al principio hemos estado mejor pero ellos han subido la intensidad y nosotros la hemos bajado, y aunque la temporada ya estaba hecha no debíamos bajar la intensidad, pero a veces pasa aunque no debe ser así".

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A nivel personal, el canterano explicó que "creo que he hecho muy buena temporada, empecé de lateral acabé de central y ahí he crecido micho, y estoy muy contento". EFE