Ibon Navarro: “La clave ha sido no pensar demasiado en el marcador”

Málaga, 23 may (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, destacó que la “clave” del triunfo ante el Río Breogán por 101-83 fue “no pensar demasiado en el marcador” y pronósticó que en los dos últimos partidos contra Baskonia y Joventut "será muy difícil ganar, pero lo vamos a intentar".

“Hemos hecho un buen inicio de partido, era un plan de partido diferente al habitual. Hemos hecho un buen trabajo a nivel de concentración y esfuerzos en el rebote ofensivo, cogiendo casi un 60 por ciento. Lo hemos hecho bien ante un equipo que venía jugando espectacular”, analizó Navarro en rueda de prensa.

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El técnico cajista dijo que se mantuvieron “fieles” a lo que querían hacer. “Sabíamos que ellos desde el triple podían volver porque tienen confianza pero la clave ha sido no pensar demasiado en el marcador, sino en hacer bien las cosas”, dijo.

“Jugar en casa con nuestra gente siempre nos da un plus. Hemos visto un Chase Audige muy concentrado, al mejor Olek Balcerowski de los últimos meses, a un Jonathan Barreiro imperial en el rebote o a Kendrick Perry intentando ser lo que es, el líder de este equipo”, subrayó.

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“Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Han hecho todo lo posible para agarrarnos las ultimas opciones de play off”, continuó Navarro, que espera que el de este sábado no haya sido el último partido de la temporada en el Martín Carpena: “Puede que no y ojalá que no”.

“Vamos a jugar a Badalona con ocho jugadores, los que aparecen en el acta del partido, y vamos a intentar ganar. No somos una mierda, somos un equipo que tiene problemas y a veces hace las cosas bien y a veces no”, opinó.

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“Hablamos de ganarle al Baskonia en su casa y al Joventut con menos veinte puntos. Muy difícil, pero lo vamos a intentar”, concluyó respecto al último partido y medio que les resta: la última jornada ante el Bakosnia y la mitad que debe jugarse del aplazado de la jornada 29 frente al Joventut. EFE

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