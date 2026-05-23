0-1. La Real Sociedad se adelanta al Espanyol en la primera parte con gol de Oskarsson

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 23 may (EFE).- La Real Sociedad se ha adelantado al Espanyol en la primera parte del partido en el RCDE Stadium gracias a un gol de Oskarsson en el minuto 28.

El cuadro vasco apenas ha disfrutado de ocasiones, pero sí ha aprovechado la más clara del encuentro en los 45 minutos iniciales. Antes, los catalanes habían amenazado la portería rival con Roberto Fernández y Carlos Romero.

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La versión del Espanyol, que amarró la permanencia matemática en la jornada anterior, no ha sido especialmente incisiva. El rival busca su primer triunfo en LaLiga después de mes y medio sin sumar una victoria. EFE

dpb/jl

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