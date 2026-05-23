0-1. La Real Sociedad se adelanta al Espanyol en la primera parte con gol de Oskarsson

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 23 may (EFE).- La Real Sociedad se ha adelantado al Espanyol en la primera parte del partido en el RCDE Stadium gracias a un gol de Oskarsson en el minuto 28.
El cuadro vasco apenas ha disfrutado de ocasiones, pero sí ha aprovechado la más clara del encuentro en los 45 minutos iniciales. Antes, los catalanes habían amenazado la portería rival con Roberto Fernández y Carlos Romero.
PUBLICIDAD
La versión del Espanyol, que amarró la permanencia matemática en la jornada anterior, no ha sido especialmente incisiva. El rival busca su primer triunfo en LaLiga después de mes y medio sin sumar una victoria. EFE
dpb/jl
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Marruecos trabaja a ritmo de 24 horas para acabar su megaestadio para el Mundial de 2030
Las influencias de las que presumía la trama del caso Plus Ultra: La fiscal jefa es amiga
Francisco Singul, Premio Aymeric Picaud al compromiso con el Camino de Santiago Francés
El equipo español masculino revalida el bronce que conquistó hace un año
La mujer aislada en Barcelona da negativo por hantavirus y seguirá la cuarentena en casa
MÁS NOTICIAS