Giráldez: "Va a ser muy difícil repetir este año"

Vigo, 23 may (EFE).- Claudio Giráldez estaba exultante por el triunfo de su equipo ante el Sevilla que le permitió certificar su billete para la Liga Europa por segunda temporada consecutiva.

“La afición se merecía este cierre de temporada porque sabemos que no hemos estado bien en casa, y era un día perfecto para saldar esa deuda, con momentos muy buenos de juego y sin sufrir. Y los jugadores también merecían despedir así un año espectacular, intenso y que va a ser muy difícil de repetir. Ha sido un día redondo”, explicó en rueda de prensa.

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El técnico gallego agradeció “el comportamiento” de los 28 futbolistas de la plantilla, especialmente de que aquellos que “menos han participado” porque, a su juicio, han sido “clave” para el rendimiento del equipo.

“Tenemos que tener los pies en la tierra porque cuando dejamos de tener humildad es muy fácil equivocarnos. La diferencia en ese segundo vagón de la liga es muy pequeña”, apuntó Giráldez, quien dijo desconocer el futuro de Marcos Alonso: “El cabrón no suelta prenda. Es lo primero que le he preguntado, pero nada”. EFE

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