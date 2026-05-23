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Francisco Singul, Premio Aymeric Picaud al compromiso con el Camino de Santiago Francés

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Burgos, 23 may (EFE).- La Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago Francés ha otorgado este sábado al experto e investigador Francisco Singul el XIII Premio Internacional Aymeric Picaud, un galardón que reconoce su compromiso con la investigación y la divulgación de Ruta Xacobea.

El premio destaca la trayectoria de este historiador del arte, jefe de área de Cultura Jacobea de la sociedad de Xestión do Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia, que ha aportado "una visión de conjunto del fenómeno jacobeo muy enriquecedora", en palabras de la presidenta de la Asociación de Periodistas de Burgos, Rosalía Santaolalla.

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Muy vinculado al Camino de Santiago Francés, Singul ha participado en programas y libros colectivos y se dedica a la divulgación del Camino de Santiago a través de varias monografías de materia jacobea y un gran número de artículos aparecidos en revistas especializadas de diversos países de Europa y América.

La entrega del premio ha tenido lugar esta tarde en el edificio del Hospital del Rey de la Universidad de Burgos, hito del Camino de Santiago como antiguo hospital de peregrinos, en un acto que ha contado con representación de las ocho asociaciones de periodistas que componen la Liga: Navarra, Aragón, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Lugo y Santiago de Compostela.

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Francisco Singul ha recogido el premio de manos de la presidenta de los periodistas burgaleses, un facsímil del Codex Calixtinus aportado por la burgalesa editorial Siloé, colaboradora de esta iniciativa junto con la Diputación de Burgos, la Universidad de Burgos, Fundación Caja Rural de Burgos, el Ayuntamiento de Castrojeriz, Grupo Correa y Grupo de Inversiones Igeldo.

La entrega del galardón ha sido el acto central de un amplio programa de actividades que ha incluido una visita a la Catedral de Burgos; un encuentro en Castrojeriz, con visita a este otro hito clave en el itinerario jacobeo en la provincia burgalesa; y una cata de vinos y paisajes del Camino de Santiago.

Además, la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago Francés ha reunido para la ocasión a autoridades de la provincia, representantes de la Federación Camino de Santiago Francés y Amigos del Camino de Santiago en Burgos para analizar las necesidades de la ruta y conocer las actividades de divulgación que se desarrollan en el territorio.

El Premio Aymeric Picaud está promovido por la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino Francés, que nació en 2012 bajo el lema "por el conocimiento, más periodismo" y reúne a más de 1.500 profesionales de las asociaciones de periodistas de los territorios por los que transcurre la ruta.

La Liga ha premiado en ediciones anteriores a escritores, periodistas e investigadores como Carmen Pugliese, Antón Pombo, Kim Nam Hee, Jean Passini, Maryjane Dunn o, el año pasado en Ponferrada (León), a José Tono Martínez.EFE

(foto)

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EFE

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