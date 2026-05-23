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El equipo español masculino revalida el bronce que conquistó hace un año

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Redacción deportes, 23 may (EFE).- El equipo español masculino revalidó la medalla de bronce que conquistó el pasado año en la localidad francesa de Pacé, tras ocupar este sábado el tercer escalón del podio en la Copa de Europa de los 10.000 metros disputada en la ciudad italiana de La Spezia con un tiempo total de 1h 25:23.46

Un registro insuficiente para que el conjunto español, integrado por Jesús Ramos, Eduardo Menacho, Mesfin Escamilla, Pablo Alba y Juan Antonio 'Chiki' Pérez, pudiese arrebatar la segunda plaza a los anfitriones, Italia, que se colgaron la plata con una marca de 1h 24:36.65.

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Más lejos quedó el combinado español, en el que destacó la actuación del madrileño Jesús Ramos que concluyó séptimo en la categoría individual con un registro de 28:11.26 minutos, de Francia que se alzó con la victoria con un crono total de 1h 23:40.28.

Un oro que el los atletas galos no pudieron repetir en la categoría individual, tras ver como tanto Simon Bedard, que cruzó la línea de meta en segunda posición con un tiempo de 27:52.66 minutos, como Valentin Gondouin, tercero con 27:53.09, se vieron superados por el italiano Iliass Aouani.

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El atleta transalpino, bronce en la prueba de maratón en los Mundiales disputados el pasado año en Tokio, demostró que es igual de competitivo en la pista y tras situarse en cabeza a falta de tres kilómetros para la conclusión se alzó con la victoria con un crono de 27:50.05 minutos.

Veintiún segundos menos que el madrileño Jesús Ramos, campeón de España en 2025 de 10K, que fue el español mejor clasificado, tras concluir séptimo con un crono de 28:11.26 minutos, que suponen su mejor marca de la temporada.

Dos puestos por detrás de Ramos, en la novena posición, concluyó su actuación en el Centro Deportivo Montagna de La Spezia, el aragonés Eduardo Menacho con un tiempo de 28:26.40 minutos.

Por su parte, el jovencísimo conquense Mesfin Escamilla, de tan sólo 20 años, firmó una meritoria decimocuarta posición con un registro de 28:45.80 minutos, el último que contabilizó para la clasificación por equipos.

Completaron la actuación española el castellonense Pablo Alba, decimoctavo con u registro de 28:52.00 minutos, y el ciudadrealeñoJuan Antonio 'Chiki' Pérez, que cerró el 'top 20' con un tiempo de 28:57.66.EFE

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EFE

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