El Cartagena logra derrotar al CB IES La Orden y levanta su primer título de Liga

Huelva, 23 may (EFE).- El Puertas Padilla Cartagena conquistó este sábado en Huelva su primer título de Liga tras derrotar en la final al CB IES La Orden onubense, que había sido campeón en las cuatro últimas temporadas, por un global de un 5-2 en la ida y un 0-3 en la vuelta.

El conjunto murciano perdió la final de la pasada temporada y en ésta consiguió ganar en la vuelta por 0-3 en el Pabellón Andrés Estrada de Huelva después de que la ida se resolviera por 5-2.

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El encuentro disputado en Cartagena acabó 4-3 pero una reclamación del conjunto cartagenero hizo que el duelo individual femenino número 2, ganado por la jugadora del IES La Orden Cristina Teruel a Nerea Ivorra por 3-1 (3-11, 11-8, 11-9 y 11-8), se diera por perdido por 3-0 (11-0, 11-0 y 11-0), dictamen que se conoció este viernes.

De este modo, el CB ES La Orden perdió su primera final desde la temporada 2011-12. Desde entonces había ganado las 10 finales disputadas, que es la decena de títulos que lucen en sus vitrinas. EFE

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