La mujer aislada en Barcelona da negativo por hantavirus y seguirá la cuarentena en casa

Barcelona, 23 may (EFE).-La mujer que permanecía ingresada en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona por ser un contacto de hantavirus con una de las fallecidas ha dado negativo en la tercera PCR que le han practicado, por lo que seguirá la cuarentena en su casa durante 14 días.

Según ha informado la consellería de Salud, la mujer, que se encuentra en observación, asintomática y en buen estado general, ha dado resultado negativo en la tercera PCR practicada, tras haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus.

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De esta forma, de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, la mujer seguirá a partir de ahora en situación de aislamiento en su casa con las medidas de seguridad recomendadas durante el periodo previsto, de 14 días más, hasta completar los 42 días.

La mujer, que permanecía en la unidad de aislamiento del Hospital Clínico, permanecerá ahora con un seguimiento activo epidemiológico y clínico conjunto por parte de Salud Pública y del Sistema de Emergencias Médicas.

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Según la Generalitat, el dispositivo asistencial y de salud pública continúa activo en coordinación con las autoridades sanitarias del Estado. EFE