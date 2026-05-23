Temas del día de EFE España del domingo 24 de mayo de 2026

CRISIS VIVIENDA

Madrid - El encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad movilizarán este domingo en Madrid a diversos colectivos sociales en una marcha convocada por el Sindicato de Inquilinas, que inicia así una "oleada de movilizaciones" en veinticuatro ciudades españolas desde hoy y hasta el 28 de junio.

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- A las 12:00 horas

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SEMANA POLÍTICA

Madrid - El terremoto generado por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero seguirá acaparando el debate político durante la próxima semana, a la espera de conocer detalles del sumario del caso Plus Ultra sobre el alcance de su implicación en los hechos que investiga la Audiencia Nacional.

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(Texto a las 08:00; 521 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023487250)

DEBATE CATALUÑA (Entrevista)

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Barcelona - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, reflexiona en una entrevista con la Agencia EFE sobre el papel que está jugando Junts per Catalunya en la actual legislatura en un contexto de auge de la extrema derecha.

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ISAK ANDIC

Madrid - La imposición de fianzas millonarias en delitos graves como por el que se investiga a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, busca evitar que los acusados huyan de la acción de la Justicia.

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(Texto a las 07:30; 745 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023522042)

FRAUDE FISCAL

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Madrid - La compra de un coche, el recibo de una peluquería o una foto en un restaurante sirven a los inspectores de Hacienda como pista para averiguar si una persona vive en España -y si, por lo tanto, debería tributar en el país-, una forma de lucha contra el fraude fiscal que, en ocasiones, acapara todos los focos.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022450729)

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BANCA ESTRATEGIA

Madrid - Los neobancos, hasta hace poco entidades para ahorrar o solo para algunas operaciones, aspiran ahora a convertirse en bancos principales de sus clientes y llegar a las empresas, para lo cual incorporar en su oferta de servicios los cobros y pagos a las administraciones se convierte en una cuestión vital.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022842923)

MOVILIDAD ROBOTAXIS

Madrid - La Comunidad de Madrid lanzará a finales de 2026 un proyecto para probar los vehículos autónomos conocidos como robotaxis en España, una iniciativa que ya está en marcha en ciudades como Wuhan (China), o las estadounidenses Phoenix o Miami y que previsiblemente revolucionará la industria de los VTC en los próximos años.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021605969)

AGRICULTURA SINIESTRALIDAD

Madrid - Las tormentas, inundaciones y otros eventos climáticos han provocado daños en más de 276.000 hectáreas de cultivo en el primer cuatrimestre del año, una cifra que representa un incremento del 82 % respecto al mismo periodo del año anterior.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023302223)

SEMANA SANTA

León - La Cofradía de Minerva y Veracruz, fundada en 1612, una de las más antiguas de León, convoca a sus hermanos a una junta general extraordinaria para votar si procede o no modificar sus estatutos para permitir a las mujeres vestir túnica y capillo como cualquier otro miembro masculino.

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- A las 13:00 horas

MARTA DEL CASTILLO

Sevilla - El periodista especializado en sucesos Jorge Muñoz ha realizado una de las investigaciones más completa en torno a Marta del Castillo con el libro 'Las grietas de un crimen sin cuerpo', un trabajo en el que se recogen los aciertos, los fallos y los enigmas sobre el asesinato hace 17 años de la joven sevillana, cuyo cuerpo aún no ha aparecido. Fermín Cabanillas.

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MÚSICA MÉTRIKA (Entrevista)

Madrid - "Ambiciosa, caprichosa, satánica y divertida", Métrika se ha convertido en una de las figuras más pujantes de la música española tanto por las letras sin filtro de sus temas como por su manera de presentarse, en parte performada para que difícilmente pueda pasar inadvertida. Javier Herrero.

(Texto a las 10:00; 822 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ROMERÍA ROCÍO

El Rocío (Huela) - La Misa de Romeros, en la que participan las 127 hermandades filiales, marca este domingo en la aldea de El Rocío, en la que los almonteños cuentas las horas para saltar, en la madrugada del lunes, la reja del altar de la ermita y sacar a la Virgen en procesión.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Palma.- MEMORIA HISTÓRICA.- La asociación de ultraderecha Núcleo Nacional organiza una concentración en defensa del monumento al crucero Baleares. En paralelo, la Coordinadora Antifeixista de Mallorca ha convocado una protesta en sentido contrario ante el Consolat de Mar. Parque de Sa Feixina. (Texto) (Foto)

11:30h.- Durango (Bizkaia).- PARTIDOS PNV.- Acto político del PNV con las intervenciones del lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del partido, Aitor Esteban. Landako Gunea. (Texto) (Foto)

12:20h.- Barcelona.- PARTIDOS PP.- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, clausuran la reunión de la Junta Directiva del PPC con declaraciones en abierto ante los medios. Hotel Grand Marina. Moll de Barcelona, s/n. (Texto) (Foto)

12:30h.- Granollers (Barcelona).- PARTIDOS PSOE.- El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, atiende a los medios desde Granollers, donde el PSC celebra la 2ª edición de la Fiesta de la Rosa. Pista exterior Pavelló Can Bassa. C/ Caterina Albert. (Texto)

ECONOMÍA

12:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Colectivos vecinales convocan una manifestación bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”. Asiste Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada. De Atocha a Sevilla. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Zamora.- AVE ZAMORA.- Los usuarios frecuentes del tren de Alta Velocidad de Zamora celebran una concentración para reclamar un tren madrugador entre Zamora y Madrid y mejoras en las frecuencias de Zamora de la línea del AVE Madrid-Galicia. Plaza de la Constitución. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- 12.ª edición de la carrera Muévete contra la violencia de género. Plaza de la Moncloa. (Foto)

10:00h.- Madrid.- CÁNCER MAMA.- El Hospital de La Princesa inicia la sexta edición de 'El Camino de tu Vida' para pacientes con cáncer de mama que realizarán desde el lunes 25 los últimos 115 kilómetros del camino de Santiago. Calle Diego de león, 62.

11:30h.- Castelldefels (Barcelona).- LIBERACIÓN TORTUGAS.- La Fundación CRAM organiza un acto público de liberación de tortugas marinas recuperadas en la playa de la Pineda de Castelldefels. (Texto)

12:00h.- Uncastillo (Zaragoza).- PATRIMONIO ARQUEOLOGÍA.- Presentación de la 18ª campaña arqueológica prevista para este verano en Los Bañales y promovida por la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas. Ayuntamiento.

12:30h.- Vigo.- MEDIOAMBIENTE CELULOSA.- Una manifestación en contra del proyecto de una macroplanta de celulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo) y por el cierre de Ence recorre las calles de Pontevedra. Desde la Alameda. (Foto)

13:30h.- Vitoria.- MUJERES PAZ.- El colectivo Mujeres contra la Guerra realiza una acción artística 'No en nuestro nombre' con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Virgen Blanca

CULTURA Y TENDENCIAS

12:30h.- Valladolid.- TEATRO CALLE.- Entrega de los premios correspondientes al 27º Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid con la presencia de las compañía galardonadas en sus diversas categorías. ASrchivo Municipal. (Texto) (Foto)

13:00h.- León.- SEMANA SANTA.- La Cofradía de Minerva y Veracruz de León celebra junta general extraordinaria para votar si modifica o no sus estatutos para permitir a las mujeres vestir túnica y capillo como cualquier otro miembro masculino. Museo de la Semana Santa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández. Las Ventas. (Texto) (Foto)

20:00h.- València.- MIGUEL RÍOS.- La gira de Miguel Ríos "El último vals" recala en el Palau de les Arts de València, donde presenta su nuevo trabajo acompañado en el escenario por cuatro músicos multinstrumentistas que ofrecen un formato electroacústico donde el rock y el country se encuentran. Palau de les Arts.

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA SOLIDARIDAD.- La cofundadora del proyecto Barrios Orquestados, la violinista Laura Brito, ofrece el concierto solidario 'Mondmuziko - Músicas para la paz' para recaudar fondos para un proyecto con menores en exclusión social en Tegucigalpa, Honduras. Auditorio Alfredo Kraus.

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