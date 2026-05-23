Domingo, 24 de mayo de 2026

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BALONCESTO EUROLIGA

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Atenas. El Real Madrid, con once títulos en su palmarés, y el Olympiacos griego, que busca su cuarta corona en la máxima competición continental, disputan este domingo a partir de las 20.00 horas (-2 GMT) en Atenas la final de la Euroliga, a la que el equipo español llega con problemas en su juego interior tras las lesiones de Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba. Información de Carlos Expósito

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FÚTBOL LALIGA HYPERMOTION

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Redacción Deportes. El Deportivo de La Coruña puede culminar este domingo su regreso a la Primera División del fútbol español si gana al Valladolid en Zorrilla en la cuadragésima primera y penúltima jornada de LaLiga Hypermotion. Podría valerle incluso un empate, aunque necesita que Almería, Málaga y Las Palmas no ganen sus partidos ante Sporting, Racing y Zaragoza, respectivamente.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

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Villarreal (Castellón). El Villarreal y el Atlético de Madrid cierran este domingo el campeonato de LaLiga 2025-2026 con un partido en La Cerámica en el que ambos equipos se disputan la tercera plaza y que supondrá la despedida de jugadores tan ilustres como Dani Parejo o el técnico Marcelino García por el bando local y de Antoine Griezmann por el visitante.

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FÚTBOL MUNDIAL ESPAÑA

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Madrid. Falta un día para que Luis de la Fuente, seleccionador nacional, anuncie públicamente la lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, al que España acude como una de las aspirantes a luchar por su segunda estrella. Información de Óscar Maya.

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FÚTBOL LIGA CAMPEONES (F)

Barcelona. El Barcelona femenino festeja este domingo junto a su afición el póquer de títulos logrado esta temporada, el último de ellos la Liga de Campeones conquistada al derrotar al Olympique de Lyon en Oslo (4-0).

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FÚTBOL INGLATERRA

Londres. Una vez decidido el título en favor del Arsenal, el interés de la última jornada de la Premier inglesa de fútbol se centra en la pugna por las últimas plazas europeas con los duelos Liverpool-Brentford y Sunderland-Chelsea en el foco, y la que sostendrán por eludir el descenso el Tottenham, que se enfrenta en casa al Everton, y el West Ham, que recibe al Leeds. Además, el Manchester City recibe al Aston Villa en la que será la despedida de Pep Guardiola del banquillo "citizen"

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción deportes. El Surne Bilbao recibe al Basquet Girona (12.00), el Casademont Zaragoza al UCAM Murcia, el Hiopos Lleida al MoraBanc Andorra y el Asisa Joventut al San Pablo Burgos (18.00) en los partidos de la jornada 33 que se disputan este domingo.

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TENIS ROLAND GARROS

París. El torneo Roland Garros comienza este domingo en París con el italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka como primeros cabezas de serie y con la notable baja por lesión del español Carlos Alcaraz, que no puede defender el título logrado en 2025.

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CICLISMO GIRO

Roma. Un recorrido de 157 kilómetros llanos entre Voghera y Milán configura este domingo la decimoquinta etapa del 109 Giro de Italia, a la que llega como líder el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), que logró la 'maglia rosa' en la jornada del sábado.

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AUTOMOVILISMO G.P. CANADÁ F1

Redacción Deportes. El Mundial de Fórmula 1 se reanuda este domingo con el Gran Premio de Canadá, quinta cita y que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal, al que llega como líder el italiano Kimi Antonelli, ganador de las tres últimas cerreras disputadas, en China, Japón y Miami.

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AUTOMOVILISMO INDY 500

Indianápolis (EE.UU.). El español Álex Palou (Chip Ganassi), cuádruple campeón de la IndyCar, arranca este domingo desde la primera posición de la formación de salida en la 110 edición de las legendarias 500 Millas de Indianápolis, en la que defiende el título conquistado el año pasado. Información de Andrea Montolivo.

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RUGBY LIGA (F)

Valladolid. El Colina El Salvador, vigente campeón, y Silicius Majadahonda, que se proclamó este mismo mes campeón de la Copa de la Reina, disputan en los campos de Pepe Rojo en Valladolid la final de la Liga femenina de rugby.

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AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- Copa de Europa de clubes, en Castellón.

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AUTO-MOTO

- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid, con la participación entre otros de Carlos Sáinz, Nani Roma y Edgar Canet (hasta 29). Prólogo-Shakedown

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Canadá, quinta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal (22.00). (FOTO)

- 500 Millas de Indianápolis (FOTO). Información de Andrea Montolivo.

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BALONCESTO

- Final de la Euroliga, en Atenas: Real Madrid-Olympiacos (20.00)(FOTO). Información de Carlos Expósito

- Liga Endesa. 33ª jornada: Surne Bilbao Basket-Basquet Girona (12.00), Casademont Zaragoza-UCAM Murcia y Hiopos Lleida-MoraBanc Andorra (12.30) y Asisa Joventut-San Pablo Burgos (18.00).

- NBA. Final Conferencia Oeste. Cuarto partido: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (02.00 CET del lunes).

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BALONMANO

- División de Honor Femenina. Semifinales. Vuelta: Rocasa Gran Canaria-Costa del Sol Málaga (12.00)

- Copa Europea femenina. Final, vuelta: Atlético Guardés-Iuventa Michalovce (19.00) (ida 24-20).

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CICLISMO

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 15 etapa. Voghera-Milán (157 kms).

- Vuelta a Burgos femenina, del UCI World Tour (hasta 24).

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports (jornada 38): Villarreal-Atlético de Madrid (21:00). (FOTO)

- LaLiga Hypermotion. 41ª y penúltima jornada: Albacete-Real Sociedad B y Andorra-Ceuta (16.15) y Cádiz-Leganés, Las Palmas-Zaragoza, Málaga-Racing Santander, Cultural Leonesa-Burgos, Huesca-Castellón, Eibar-Córdoba, Mirandés-Granada, Sporting-Almería y Valladolid-Deportivo (18.30).

Barcelona. El Barcelona femenino festeja este domingo junto a su afición el póquer de títulos logrado esta temporada, el último de ellos la Liga de Campeones conquistada al derrotar al Olympique de Lyon en Oslo (4-0). (FOTO) (VÍDEO)

- Liga inglesa (jornada 38) (todos a las 17.00): Liga inglesa (jornada 38): Burnley-Wolwerhampton, Crystal Palace-Arsenal, Fulham-Newcastle, Nottingham Forest-Bournemouth, Tottenham-Everton, West Ham-Leeds, Brighton-Manchester United ), Liverpool-Brentford, Manchester City-Aston Villa y Sunderland-Chelsea.

- Liga italiana (jornada 38): Cremonese-Como (20:45), Lecce-Génova, Milan-Cagliari (20:4 Torino-Juventus (20:45) y Verona-Roma (20:45)

- Serie previa de la final de la Liga Conferencia, que se juega el 27 de mayo en Leipzig entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace.

- Portugal. Copa. Final. Sporting vs Torreerense, en el Estadio Nacional (Oeiras) (17.15)

- Final de la Copa de Campeones Juvenil, en Alcalá de Henares (Madrid): Barcelona-Real Madrid (11.00).

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FÚTBOL SALA

- Copa del Rey. Fase final, en Cáceres. Final: Jimbee Cartagena-Jaén Paraíso Interior (16.00).

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GOLF

- DP World Tour. Abierto Soudal, en el club Rinkven International de Amberes (Bélgica) (hasta 24).

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HOCKEY PATINES

- OK Liga: Reseña del Vila-Sana Coop d'Ivars-Generali HC Palau del primer partido de semifinales de la OK Liga. Pavelló Poliesportiu Municipal de Vila-Sana.

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MOTOCICLISMO

- Mundial de motocross MXGP. Gran Premio de Francia, en Lacapelle Marival. Dos mangas.

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RUGBY

- División de Honor. Semifinales: VRAC Quesos Entrepinares-Soiete Generale Liceo Francés, en Valladolid (12.00) y Recoletas Burgos-Silicius Alcobendas, en Burgos (12.00)

- Final de la Liga femenina entre El Salvador y Majadahonda, en los Campos de Pepe Rojo. (11:30)

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TENIS

- Torneos ATP 500 de Hamburgo y 250 de Ginebra (FOTO) (hasta 23).

- Torneos WTA 500 de Estrasburgo y 250 de Rabat (hasta 23).

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TRIATLON

- El triatlón Ironman Lanzarote, el más veterano de Europa en el circuito internacional de larga distancia, reúne a los principales especialistas de esta modalidad en el mundo (3,6 kilómetros de natación, 180 km de ciclismo y un maratón de 42 km)(FOTO)

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