Corberán: "La sensación es de dolor por no lograr la ‘Conference’ y por Diego López"

Valencia, 23 may (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, contó que la sensación que se respiraba en el vestuario tras la remontada contra el Barcelona (3-1) es de dolor por no lograr la clasificación para la Liga Conferencia y por la lesión de Diego López.

“No sabemos el alcance, pero al ser en la rodilla y los gestos que tenía… No es una lesión muscular típica, es una lesión de rodilla que ojalá sea de la menor gravedad, pero estamos con la incertidumbre. En el vestuario se respiraba una empatía desde el dolor muy grande por la insatisfacción de lo no conseguido y el dolor por ver a un compañero afrontar una situación incómoda”, dijo.

PUBLICIDAD

Corberán reiteró que el equipo se siente insatisfecho por haber logrado la victoria pero no la clasificación para competición europea: “Nos sentimos insatisfechos. Llegamos a la última jornada con una ilusión grande, hemos hecho todo lo que dependía de nosotros, pero la clasificación dependía de otros resultados y nos quedamos dolidos”.

“En la segunda vuelta como mínimo vamos a ser el cuarto mejor equipo, pero fue inconsistente en la primera, donde no competimos como se debe. Ha sido una pena la falta de consistencia, entiendo la frustración de la afición porque la grandeza del club no permite que se lleve de otra forma cuando los resultados no están a la altura del club que representamos”, expresó.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Corberán fue cuestionado por si ha hecho méritos para ser el entrenador la siguiente temporada, sobre lo que dijo: “No es una pregunta que un entrenador puede contestar. Un entrenador, o lo que yo he hecho, es dejarme la vida por este club, porque lo llevo en la sangre y porque es mi familia, porque significa muchísimo en mi vida y te aseguro que a cualquier aficionado del Valencia le duele tanto como a su entrenador. Pero hay respuestas que no puedo contestar yo”.

También fue preguntado si el objetivo del equipo la próxima temporada va a ser Europa si hay un ‘fair play’ de 100 millones, a lo que contestó: “Si el 'Fair Play' es cercano a los 100 millones sería un salto necesario para aspirar a objetivos mayores. Pero no tengo esa información. Llevar al Valencia a lo más alto es una máxima. Si el Valencia no lo consigue no va a ser porque no hemos querido, va a ser porque no hemos hecho las cosas lo suficientemente bien para poderlo conseguir”. EFE

PUBLICIDAD

plm/sm/apa