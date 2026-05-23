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Martín Demichelis: "El club necesita reconstruirse"

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Palma, 23 may (EFE). - El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, indicó que el club "necesita reconstruirse" después de confirmar el descenso a LaLiga Hypermotion y no dejó claro si continuará en el banquillo la próxima temporada.

"El grupo está súper dolorido, consciente de la situación, que nos entristece a todos. Las familias de los jugadores sufren, estamos súper apenados, intentamos mostrar compromiso y hay que tratar de atravesarlo lo más rápido posible. El club necesita reconstruirse para volver, es un placer trabajar en un club como el que hay, hay que tragarlo lo más rápido posible. Todo el mundo que está a cargo deberá estar a disposición con el plantel porque el Mallorca merecerá volver a LaLiga EA Sports", explicó.

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Sobre su futuro, dijo que no era "el momento", pero que ambas partes se "sentarán a hablar en los próximos días" y tomarán una decisión, porque "es momento de reflexionar" según el técnico argentino.

Demichelis confesó que le duele "mucho" que se haya escapado porque han ganado "grandes partidos en casa, competido muy bien otros que no se han ganado", y añadió que "dos errores quitan la categoría y son de otra categoría", en referencia a las derrotas ante Getafe y Levante.

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Respecto al futuro del equipo: "Siempre que termina una temporada, en este caso con objetivos no alcanzados, los grupos se suelen desarmar. En un cambio de categoría mucho más imagino, todos intentarán pescar ahora en este club, hay jugadores como Muriqi o Samu Costa que no son de Segunda, pero no soy yo quien negocia este tipo de cosas. Ojalá que la institución decida ser ambiciosa", sentenció.

dcj/plv

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EFE

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